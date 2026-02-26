Cómo recuperar el equilibrio en un mundo que te abruma y te quita la paz

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos fortalecer tres pilares fundamentales para mantener nuestra salud en equilibrio: el ejercicio físico, una alimentación saludable y la quietud interior a través de prácticas como la meditación, la oración o la contemplación.

¿Cómo podemos entonces recuperar el equilibrio en un mundo que nos conduce a vivir en modo alerta o modo supervivencia?

El escritor Daniel Lumera, experto en la ciencia del bienestar, junto con Immaculata Devivo, profesora de medicina de Harvard, habla en sus libros sobre la importancia de aprender a pausar nuestras vidas para aprender a vivir unas vidas reflexivas, saliendo del modo automático y frenético en el que nos hemos acostumbrado a vivir.

De sus reflexiones rescato particularmente una práctica que me gustaría fusionar con mi metodología del escáner del alma.

En el escáner del alma, te invito a visualizar tu vida en una pantalla de cine, como si estuvieras viendo la película de tu vida en un teatro y fueras el único espectador. A medida que van pasando las imágenes que representan toda tu vida desde el momento de tu nacimiento hasta hoy, tú tienes el regalo de poder pausar la película y detenerte a reflexionar qué capítulos de esa película te gustan y le dan sentido a tu existencia; puedes revisar también qué partes de esa película te revelan vivencias y situaciones que te quitan la paz y te producen dolor, frustración e insatisfacción.

Al atrasar o adelantar la película, te recomiendo pausar especialmente en aquellos episodios en los que no te gusta quién has venido siendo y cómo has venido viviendo; de este modo podrás preguntarte qué partes de esta película cambiarías y cuáles dejarías tal cual, pues al verlas te llenan de emoción y propósito.

Este ejercicio espiritual te conducirá a una toma de conciencia práctica, en la que comprenderás que, en la mayoría de las veces, la ansiedad y la angustia son alarmas internas que te están avisando que debes cambiar la ruta del camino que estás recorriendo, pues te está llevando al destino equivocado.

Esto es vivir una vida de modo reflexivo y no en piloto automático.

Daniel Lumera nos enseña a hacer unas tres o cuatro pausas durante el día; en esas pausas nos invita a dar una mirada a nuestro interior a la vez que observamos con nuestros ojos del alma al exterior, para apreciar y tomar conciencia de que todo lo que nos sucede en nuestra vida es un milagro.

No nos damos cuenta de que poder caminar es un milagro, poder apreciar un atardecer es un milagro, abrazar a un ser querido es un milagro, levantarte en la mañana es un milagro.

Cuando salimos de la queja, cuando nos apartamos de la anestesia en la que vivimos, podemos alcanzar la consciencia de vivir la vida como si todo fuera un milagro, título de su valioso libro que te dará también tips para salir de la ansiedad, la depresión y del estado de vivir la vida sin sentido o propósito.

En mi libro Transforma tu dolor en sabiduría, te muestro que la sabiduría es solo dolor sanado. Si enfrentas lo que no puedes cambiar con coraje y reflexión, podrás darte cuenta de que detrás de cada herida hay un milagro en proceso. No te duele solo para que sufras, te duele para que cambies…

Si estás atravesando en tu vida cotidiana por momentos de ansiedad, estrés, angustia, quema laboral o depresión, te invito a pausar tu vida y a poner en práctica estos ejercicios; verás cómo poco a poco te ayudarán a recuperar la paz interior y el sentido de tu existencia.

Es muy importante también aceptar que hay veces en las que debes pedir ayuda profesional, pues resiliencia no es la capacidad de aguantar, es la capacidad de rendirse cuando es necesario, para reconstruirse de nuevo, resetearse y renacer de las cenizas como el ave Fénix.

Recuperar el equilibrio en un mundo que te abruma supone crearte un refugio interior.

Mi píldora para el alma

Alcanzarás tu maestría espiritual cuando puedas trasegar el mundo de tinieblas que te rodea y, aun en medio de la oscuridad, puedas mantener tu propia luz. Recuerda que tu luz interior nunca se apaga; es la llama sagrada que iluminará y guiará tu camino.