Conectividad no es inclusión: el desafío digital

Durante décadas, alfabetizar significó enseñar a leer y a escribir. Esa frontera, hoy, se ha desplazado. El nuevo analfabetismo del siglo XXI no será no saber leer un texto, sino no saber interactuar productivamente con los ecosistemas digitales y con la inteligencia artificial.

Y mientras Colombia continúa midiendo la brecha digital por la cobertura de internet, una segunda brecha, más profunda y más silenciosa, se abre entre quienes saben usar la tecnología para progresar y quienes no.

Conectividad no significa inclusión. Un joven en Ubaté, Sincelejo o Pasto puede tener celular, datos móviles y redes sociales y, aun así, quedar completamente excluido del nuevo mundo del trabajo. La pregunta ya no es quién tiene internet, sino quién sabe convertir esa conexión en aprendizaje, ingresos, ciudadanía y oportunidad. Esto cambia por completo el enfoque del Estado y, sobre todo, el papel de las instituciones de educación superior (IES).

La inteligencia artificial está multiplicando capacidades humanas a una velocidad inédita, como una gran oportunidad. Hoy hay jóvenes recién graduados que, apoyados en automatizaciones y asistentes inteligentes, alcanzan productividades equivalentes a las de dos personas; algunos sostienen incluso dos empleos remotos simultáneos. Esto no es ciencia ficción: ocurre ya en municipios intermedios del país.

Bien aprovechada, la IA puede democratizar capacidades que antes estaban reservadas a las grandes ciudades y a las grandes empresas, y convertirse en la herramienta de movilidad social más poderosa de nuestra generación. Pero ese mismo poder tiene una cara oscura. Quienes aprendan a usar la IA avanzarán más rápido, ganarán más y se reinventarán mejor. Quienes no, se rezagarán brutalmente.

Estudios recientes (RIIEP, 2025; Fernández-Miranda et al., 2024) muestran que en Colombia la expansión de la IA en la educación superior tiende a reproducir desigualdades socioeconómicas y territoriales cuando no se acompaña de políticas explícitas de equidad.

El Foro Económico Mundial estima que más del 40 % de las habilidades actuales se transformarán antes de 2030. Sin un esfuerzo deliberado, la IA no será un puente: será un foso.

El Estado colombiano enfrenta tres desafíos impostergables. El primero es entender que la política digital ya no se reduce a infraestructura. Llevar fibra óptica a un municipio es necesario, pero insuficiente. La política pública debe articular conectividad con formación docente, alfabetización mediática e informacional, alfabetización algorítmica, y educación flexible para adultos en reconversión laboral. Sin ese tejido, los recursos públicos terminan financiando una digitalización cosmética.

El segundo es regulatorio y ético. Necesitamos marcos claros para el uso de IA en servicios públicos, en educación y en el mercado laboral, con principios de transparencia algorítmica, protección de datos y rendición de cuentas. La Unesco ha sido enfática: la integración de la IA debe guiarse por equidad, ética y agencia humana, no por la eficiencia técnica como fin en sí mismo.

El tercero es de visión: pensar el aprendizaje a lo largo de la vida como derecho, no como privilegio corporativo.

Las políticas de upskilling y reskilling deben llegar a quienes hoy están fuera de la formación formal: trabajadores informales, mujeres rurales, adultos mayores económicamente activos, porque allí, y no en las élites urbanas, está la verdadera prueba de la inclusión digital.