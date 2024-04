Constituyente y cabildos abiertos

Hace un mes, el presidente Gustavo Petro propuso la convocatoria de una Asamblea Constituyente para hacer cumplir la Constitución. Primera equivocación, la Constitución no requiere de una constituyente para su cumplimiento. Se desarrolla mediante leyes sujetas a control de la Corte Constitucional y la cumplen las autoridades y los ciudadanos.

Ante las dificultades de tramitar en el Congreso la ley de convocatoria de una constituyente, sortear el control de constitucionalidad, superar el umbral electoral de cerca de 13, 3 millones de sufragantes y obtener las mayorías, ahora el presidente propone un proceso constituyente popular, que ya habría empezado y que se expresaría mediante cabildos abiertos, donde sugirió “mirar menos la forma que el contenido” y agregó “sin contenido, no hay forma, pero las formas existen, evolucionan y actúan sobre el contenido”. Segunda equivocación, la Constitución establece las formas para que se exprese el poder público, de manera que es imperioso mirar los procedimientos además del contenido. Si no se cumplen las formas, no producirán efectos los contendidos, así de simple.