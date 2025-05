Consulta Popular Nacional 2.0

Después, en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro advirtió: “Señores de la oligarquía, no nos obliguen entonces a lo imposible porque haremos lo imposible. No nos obliguen, no nos reten, no nos amenacen más.” “La oligarquía tiene que saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente. Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente se pondrá al lado del pueblo. Y si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución.”