Abelardo de la Espriella

Defensor de la patria: abogado de 47 años, de la Universidad Sergio Arboleda, con especializaciones en Ciencias Penales de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con maestría en la Universidad de Nebrija. Si bien nació en Bogotá, vivió en Montería, y es colombo italiano. Ejerció la profesión como abogado penalista y litigante. Creó el movimiento Defensores de la patria, donde propone seguridad y mano dura contra el crimen.

Polarizador: de acuerdo con la página web de Defensores de la patria, es movimiento cívico político de reciente creación, que cree en Dios y los valores cristianos, en la libertad plena, en el respeto a la Constitución y la ley. Considera que Colombia enfrenta momentos cruciales por la amenaza de un Gobierno que busca perpetuarse en el poder y socavar las libertades. El movimiento surge como una respuesta al abuso de poder, la corrupción y el ataque a las instituciones bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

Propuestas: un plan de choque para rescatar la salud, destinando más de $ 4 billones; un acuerdo social entre quienes más tienen y los que más lo necesitan en materia agropecuaria, un mapa de zonificación rural; matar el hambre, juntando la empresa con el campo; capitalismo popular, donde el ciudadano sea accionista y copropietario; seguridad a partir de una paz no negociada; creación de un bloque anticorrupción; incentivos para jóvenes en educación y emprendimientos; incrementar la producción de petróleo a 1,3 millones de barriles; y, protección e incentivos para las mujeres.

Trayectoria: según Wikipedia, De la Espriella estuvo vinculado a la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz) para reconocer los derechos políticos de todos los actores armados y prohibir la extradición, habría sido asesor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ha sido asesor legal de Alex Saab, acusado en los Estados Unidos por lavado de dinero y agente financiero del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En el sitio de Defensores de la patria se precisa la información sobre la defensa de Alex Saab, y David Murcia por el caso de DMG.

Derecha: Defensores de la patria utiliza un lenguaje castrense de ejército y luchas sin tregua, matizados con calificativos democráticos y libertades ciudadanas. Las imágenes en ocasiones evocan el saludo militar.

Abelardo es admirador de Álvaro Gómez Hurtado, reclama el esclarecimiento y condena de quienes participaron en su magnicidio. Además, recuerda que Gómez Hurtado estuvo secuestrado por el M-19, durante 53 días en 1988. Enrique Gómez Martínez, su sobrino y director de Salvación Nacional fundado por éste, es el jefe de debate de la candidatura presidencial.

Detractores: según corrupciónaldia.com, la biografía de Abelardo desapareció de Wikipedia, donde habría información sobre sus vínculos con paramilitares, pagos multimillonarios por hacer lobby para una pirámide financiera, archivo de investigación por parapolítica, por parte de un fiscal general cercano.

Experiencia: no tiene experiencia en cargos de elección popular ni en la administración pública. Se trata de un abogado penalista exitoso, empresario, que incursiona en la política. Fue ateo y hoy es creyente en Dios.

Encuestas Atlasintel: para la primera vuelta subió 4,1 % de 28 a 32,1 %.

Llama la atención que un candidato sin experiencia política haya construido un mensaje o discurso electoral que logra una intención de voto alrededor del 30 %, con altas posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral.

Cita de la semana: “Siempre decía que una cosa era ‘hacer elecciones’ y otra muy distinta ‘hacer política’, y que a él le gustaba sobre todo lo segundo“, Álvaro su vida y su siglo, Juan Esteban Constaín.