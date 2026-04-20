La UMV, la entidad de los barrios

En el barrio, el lugar que concentra a miles de personas, en medio de las dinámicas propias del sector y la cuadra, es donde la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) viene trabajando y sumando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas, porque la transformación de una ciudad como Bogotá empieza por tener en buen estado sus calles.

Cuando llegué a la dirección de la entidad, en mayo del año pasado, me propuse trabajar con firmeza y constancia para que los ciudadanos tengan mejores vías, andenes y ciclorrutas; aportando mi experiencia y conocimientos en el mantenimiento vial. Han sido meses retadores, recorriendo los barrios y conversando con la gente, escuchándolos y atendiendo sus necesidades. El espacio público se convirtió en mi oficina y nada es más gratificante que trabajar día y noche por Bogotá.

En promedio, en la Unidad, estamos tapando 7.000 huecos cada mes, lo que equivale a más de 250 intervenciones mensuales, que reducen riesgos a las personas y mejoran la movilidad. En el último año, en la UMV logramos atender 105.517 huecos y este año ya vamos 25.868, gracias a los 36 frentes de obra que tenemos activos por toda la ciudad; 25 en el día y 11 en la noche, obras en donde la Secretaría de Movilidad nos ha autorizado y apoyado con los planes de manejo de tránsito. Como ingeniera me gusta hablar con números y mostrar gestión de esta manera, sin embargo este trabajo es mucho más que eso.

Hace unas semanas, por ejemplo, en el sector conocido como El Mochuelo, en Ciudad Bolívar, la UMV recuperó la vía San Joaquín, en donde el polvo y la mala calidad del aire eran una constante. Para mi, en los días que se realizó la intervención y cuyos trabajos supervisé directamente, fue muy satisfactorio ver cómo algunas personas se acercaban y agradecían por lo que estábamos haciendo, sin duda era algo que necesitaban. ¿Cuál fue el resultado de esta obra? Más de 6 mil personas beneficiadas de manera directa y 30 mil más que habitan en la localidad, gracias al trabajo interinstitucional y el apoyo del sector privado.

Igualmente en la localidad de Kennedy, antes de lo previsto, culminamos las obras de mejoramiento de la diagonal 38 sur (av. Muiscas) entre la av. Agoberto Mejía y la av. Ciudad de Cali, una vía que durante más de 15 años presentó serias afectaciones y deterioro. Su recuperación, además de beneficiar a ciudadanos, comerciantes y residentes del sector, también tiene un impacto positivo para la operación y el ingreso de vehículos a Corabastos por las puertas seis, siete y ocho. Aquí agradezco a la comunidad que día y noche estuvo presente acompañando los operarios.

Y así como en estas importantes obras que cito en esta columna, en donde he confirmado que nuestra labor no es solamente arreglar vías, también mejoramos la calidad de vida de los bogotanos, en otros barrios de la ciudad estamos recuperando la malla vial y tapando miles de huecos, para que haya más seguridad vial para peatones, ciclistas y conductores, y mayor movilidad para el tránsito del transporte público y los vehículos particulares. Y vamos por más.

En los próximos meses y todo el año 2026, mi objetivo es llegar a más sectores, tener más trabajadores y maquinaria en los barrios, en el día y la noche. Esto ya lo venimos haciendo gracias a los diferentes convenios interadministrativos que hemos logrado suscribir con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y su director Orlando Molano, y los alcaldes locales de Kennedy, Bosa, Engativá, Usaquén, Fontibón, Puente Aranda y Chapinero. Atendiendo así las solicitudes ciudadanas y las indicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán. Estoy convencida que cuando unimos esfuerzos y trabajamos de manera articulada, somos más diligentes y eficientes.

Por esto y mucho más, advirtiendo que aún falta mucho por hacer, es que puedo afirmar que en la Unidad de Mantenimiento Vial estamos haciendo grandes esfuerzos por recuperar la malla vial de Bogotá, para que los ciudadanos tengan vías transitables y más seguras. Vamos por el camino correcto.

Por eso reitero, y de paso agradezco a quienes se tomaron el tiempo de leer y llegar hasta aquí, seguiremos llegando al territorio, porque para nosotros es importante atender, escuchar y trabajar por la gente; principalmente en la calle, en la cuadra, que será siempre nuestra oficina, nuestro escritorio, porque ahí es donde está presente la UMV, la entidad de los barrios.