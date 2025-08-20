Crédito Público vende un activo colombiano

Los Silva siempre fueron una familia unida. Felipe, Amanda y sus dos hijos no crecieron en un mundo ausente de dificultades. Felipe, con su trabajo de contador en una empresa multinacional, necesitó de la colaboración de Amanda, que confeccionaba prendas en casa y las vendía para ayudar a Felipe a darles techo y educación a los críos.

Con el tiempo, los Silva montaron un pequeño capital, hacia el año 2019. Consideraron hacerse con un apartamento, viendo que el Estado, en ese entonces, daba subsidios significativos para la compra de vivienda de interés social.

Después de pagar por la alimentación, el colegio de los niños, los servicios públicos, los gastos de transporte y un rubro de entretenimiento, la pareja calculó la cuota que podían pagar de arriendo. Afortunadamente, en ese momento las tasas para los créditos hipotecarios eran históricamente bajas, al 9 %. De esta manera, los ingresos de los Silva eran suficiente para pagar la cuota hipotecaria.

Con el tiempo, los Silva entraron en dificultades. Desafortunadamente, Amanda estuvo incapacitada un par de años por una enfermedad que le trataron oportunamente con su EPS, que en esa época funcionaba bien. Sin embargo, el ingreso familiar disminuyó paulatinamente, abriendo un hueco en la caja que Felipe solucionó con crédito de consumo costoso.

Cuando Roberto, el mayor de los Silva, cumplió 18 años, Felipe se enfrentó a un dilema mayor para pagarle la universidad. La familia no tenía ahorros ni acceso a más deuda y los intereses lo agobiaban. Afortunadamente, a pesar de que los créditos hipotecarios estaban a tasas del 16 %, el pagaba el 9 %. Entonces, para pagarle la universidad a Roberto, Felipe decidió comprarle al banco su deuda a un valor menor que el de su saldo, dado que los intereses que pagaba eran muy inferiores a los de mercado. El banco le recompró la deuda al 70 % de su valor, de manera que al endeudarse de nuevo Felipe pagaría los mismos intereses, dado el incremento en tasas.

Con esta jugada, con la que aprovechó su buena decisión de endeudarse a largo plazo cuando las tasas estaban bajas, Felipe bajó la deuda familiar, a pesar de que pagaba los mismos intereses, consiguiendo un renovado acceso a crédito.

La estrategia de Felipe es similar a la estrategia Cuéllar que se está aplicando en la división de Crédito Público del Ministerio de Hacienda en Colombia. Básicamente, para poder endeudarse más, con un propósito menos loable que el de Felipe en cuanto al uso de la caja, está recomprando la deuda de largo plazo que se emitió a bajas tasas en gobiernos anteriores y endeudándose a tasas más altas, para disminuir los indicadores de endeudamiento de la Nación.

Observemos que la estrategia Cuéllar no genera valor por sí misma, lo que hace es recomprar la deuda de largo plazo colocada con tasas bajas como se vende un activo del país, tasas bajas que le permitían pagar bajos intereses a largo plazo. De pasada, dado que los fondos para recomprar la deuda se consiguieron con deuda a corto plazo, la estrategia Cuéllar se está gastando hoy los beneficios que se tenían de pagar tasas de interés bajas a largo plazo.

Desde un punto de vista financiero, lo que la estrategia de Crédito Público hace es monetizar los beneficios de tener deuda a tasa por debajo de mercado al venderla.