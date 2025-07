Cuatro mensajes y lo que viene

El primer hecho es su mentiroso discurso del 20 de julio. Queda claro que todo límite que acepta un ciudadano respetuoso de la democracia, más si es un presidente, les importa un pito. ¿La verdad? Cientos de mentiras en solo ese discurso dejan claro que eso no es un freno. ¿La moral? Para la muestra, un botón. El interdicto ministro del Interior, Armando Benedetti, sigue por ahora en su cargo y parece que ahora va a ser canciller. ¿Será que termina como Carlos Ramón González, el secretario general de la Presidencia de este Gobierno, acusado de corrupción y protegido por el amigo de Petro, Daniel Ortega, en Nicaragua? No me extrañaría y tampoco que su jefe, más temprano que tarde, acabe allí con ellos, como su colega ecuatoriano Rafael Correa. Como bien lo dijo la congresista Lina Garrido en su discurso de respuesta a Petro, este Gobierno huele a azufre, para no decir que huele a m…, como bien lo ilustra el vocero de Petro, Matador, en su caricatura.