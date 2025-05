De cómo Petro le entregará el tesoro de El Dorado a Argos y a Macquarie

Opaín-Odinsa-Argos disfruta de las “oportunidades” de un esquema caracterizado por utilidades estrambóticas y con más de tres decenas de otrosíes al contrato original. Durante 25 años invirtió $2,1 billones y obtiene entre $600.000 y $ 700.000 millones de flujo de caja libre por año. Los subcontratos comerciales, que generan buena parte del ingreso, no tienen supervisión, lo que, por ejemplo, facilita que los parqueaderos tengan doble subcontratación por un intermediario diferente al operador, con lo que el recaudo que por tal concepto recibe Opaín es superior al que le traslada a la Aerocivil.

Hay cosas peores. Opaín-Odinsa-Argos impide desde 2014 la construcción de obras mínimas requeridas para mejorar el servicio. No dejó completar la H de la estructura aeroportuaria ni alargar las puntas para aumentar los puentes de abordaje, una gran carencia de El Dorado. No se construyeron las salidas rápidas de las pistas y hay deficiente comunicación entre ellas, un conjunto de obras que, según expertos, no costarían ni $500.000 millones, pero que ahora Opaín-Odinsa-Argos las ofrece si se echa al bolsillo todo el ingreso de El Dorado por otros 30 años.