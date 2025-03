De El Plateado al Catatumbo: un Estado ausente y una estrategia fallida

La intervención en El Plateado es un fracaso. La Fuerza Pública enfrenta sola una guerra híbrida mientras el Estado sigue ausente. En el Catatumbo, después de más de 45 días del anuncio del estado de conmoción, no hay resultados en una región aún más compleja por la presencia del ELN y el abandono estatal. Todo apunta a una maniobra política de cara a 2026, no a una solución efectiva.

Mientras la Fuerza Pública, con heroísmo y enormes limitaciones, combate una guerra terrorista contra tres estructuras de las disidencias de las Farc, el Estado sigue ausente. Resulta vergonzoso que 29 militares fueron secuestrados y que los tanques desplegados en la zona se retirarán, lo que evidencia no solo deficiencias en la logística de combate, sino también el rechazo de una población instrumentalizada por las disidencias. Hasta ahora, el “gobierno del cambio” solo ha mostrado carpas sin dotación que supuestamente hacen parte de un hospital de segundo nivel, mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, parlante en mano, anuncia que no se erradicarán los cultivos ilícitos. Es claro que detrás de estos hechos están las estructuras criminales, que buscan la salida de la Fuerza Pública para seguir controlando, a su antojo, el multimillonario negocio del narcotráfico en uno de los principales corredores de exportación de cocaína del suroccidente colombiano hacia el mercado internacional por vía marítima. ¿Cómo se pretende desmontar este negocio criminal si no existe una estrategia efectiva?