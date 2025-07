“Decir una mentira requiere un mayor esfuerzo que decir una verdad”

En su contenido, ¿qué podría decir Monsalve sobre una supuesta orden que le dio el expresidente Uribe a Cadena para sobornar testigos? 1) si jamás estuvo presente en conversaciones entre ellos; 2) si, como lo afirmó en juicio, nunca conoció directamente al expresidente más allá de haberlo visto en medios de comunicación; 3) si, lo que pudo haber constatado frente al abogado Cadena, es que este le ofreció un recurso extraordinario de revisión y le hizo algún otro ofrecimiento, por su cuenta y riesgo, situación de la cual el expresidente no puede ser responsable bajo ningún punto de vista.

Mucho menos pudieron ofrecer certeza de “soborno a testigos” los otros deponentes que, más que acogerse como testigos de referencia, es decir, de oídas, son “testigos de los testigos de los testigos”, algo así como que A oyó decir de B algo que le contó C sobre lo que hizo D.

Por último, jugará un papel importante la valoración de las pruebas técnicas de las interceptaciones ilegales al expresidente Uribe y la manipulación del reloj grabadora de Monsalve; la violación del principio de congruencia porque se le acusó un delito no imputado; y la inexistencia de un hecho sustentado por la Fiscalía (febrero de 2018) y desvirtuado por la defensa que si acaso ocurrió, no fue en febrero, sino en mayo y que, además, fue lícito porque el expresidente Uribe jamás le dio una orden a Cadena de sobornar a testigos.

Me resta decirle a la justicia, no a la jueza. “Justicia, de usted depende el futuro de Colombia, porque, a su vez, de usted depende la libertad y la dignidad del más valiente compatriota, del que lo ha dado todo por nuestra patria, del que le dijo a usted la verdad en muchas sesiones del juicio, del que le puso la cara. En sus manos, oh sublime justicia, esperamos todos que se falle en derecho.”