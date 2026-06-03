Democracia colombiana en alto riesgo

La democracia colombiana ha logrado mantenerse a lo largo de décadas gracias a una sólida tradición institucional que, con todas sus imperfecciones y dificultades, ha permitido preservar las libertades públicas, el Estado de derecho y la estabilidad republicana. Esa fortaleza histórica se ha sostenido sobre dos pilares fundamentales: unas instituciones capaces de resistir las crisis políticas y sociales, y la sensatez, preparación y responsabilidad de quienes han ejercido la conducción estratégica del Estado.

Hoy, esos pilares enfrentan uno de los momentos más delicados de la historia reciente del país.

Las actuaciones del actual Gobierno y, particularmente, los pronunciamientos del presidente de la República, generan una profunda preocupación nacional. La evidente intención de intervenir activamente en la contienda electoral para garantizar la continuidad de su proyecto político rompe con una tradición democrática que había sido respetada incluso en períodos de alta polarización.

La utilización de recursos del Estado, el activismo político de funcionarios públicos y la abierta participación gubernamental en favor de una candidatura presidencial constituyen hechos de enorme gravedad institucional. No solo representan presuntas violaciones a la Constitución y a la ley, sino que erosionan la confianza ciudadana, deterioran la legitimidad del proceso electoral y afectan el equilibrio de poderes que sostiene nuestra democracia.

Durante décadas, los presidentes de la República mantuvieron una prudente distancia institucional frente a los procesos electorales, entendiendo que el jefe de Estado debe representar a todos los colombianos y garantizar condiciones de transparencia, imparcialidad y legitimidad democrática. Esa línea ética parece haberse fracturado.

Resulta especialmente alarmante que desde la propia Presidencia de la República se pongan en duda los resultados de la primera vuelta electoral y se cuestione la capacidad y legitimidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución que históricamente ha garantizado la organización electoral del país. Aún más preocupante es el anuncio de asumir directamente el liderazgo de la campaña presidencial, circunstancia que rompe los principios de neutralidad institucional y altera profundamente el sistema de pesos y contrapesos que protege nuestra democracia.

Cuando desde el poder se debilitan las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral, el país entero entra en una peligrosa zona de incertidumbre.

Por ello, este no puede ser un momento de silencio ni de indiferencia. Las autoridades judiciales, los organismos de control y todas las instituciones del Estado deben actuar con firmeza y prontitud para proteger el orden constitucional. La democracia colombiana no puede quedar sometida a intereses políticos coyunturales ni a proyectos personalistas de poder.

La sociedad colombiana también tiene una responsabilidad histórica. Los gremios económicos, las altas cortes, los partidos políticos, las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las asociaciones de la reserva de la Fuerza Pública y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben pronunciarse con claridad en defensa de las instituciones democráticas y del respeto irrestricto a las reglas del Estado social de derecho.

La comunidad internacional también cumple un papel fundamental en este momento. Resulta indispensable mantener informados a los organismos regionales y multilaterales sobre la evolución de los acontecimientos políticos y electorales en Colombia, con el fin de garantizar observación, acompañamiento y respaldo institucional al proceso democrático. La transparencia electoral y la estabilidad democrática colombiana no son solamente un asunto interno; son también un elemento esencial para la estabilidad regional.

Este es el momento de actuar con responsabilidad, carácter y determinación. El futuro democrático de Colombia no admite vacilaciones.