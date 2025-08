Democracia en cuidados intensivos

El país se encuentra inmerso en una crisis de moralidad que ha sido alimentada por la corrupción y ha penetrado, no solo a algunos miembros del actual gobierno, sino también a integrantes del poder legislativo y a otros servidores públicos, como lo registran largamente los medios de comunicación. Interpretando la Biblia se puede hacer mención de que cuando la sal se corrompe, no solo pierde sus propiedades, también estas no serán fáciles de recobrar y, por tanto, la gente la desecha y la pisotea.