Dimita ministro de Defensa y salve su honor

Dimita por honor. No puede continuar en el gobierno de la muerte, el responsable del empoderamiento de todas las bandas criminales del país, de las oleadas terroristas, del grave debilitamiento de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Y de una sistemática narrativa presidencial que equipara a los matones con los ciudadanos que jamás empuñaron un arma para imponer su voluntad.

Hágalo porque es inadmisible que derriben con un dron un Black Hawk, provocando una masacre, y demoren 18 horas en aterrizar en la zona para recuperar los restos de los trece asesinados. Y porque si los hubieran recogido antes, quizás aún viviría alguno que quedó herido.

También, por hacer caso omiso al llamado del gobernador de Antioquia alertando de la grave situación de orden público que sufría el municipio donde las Farc-EP derribaron el helicóptero. “Solicitamos de manera urgente y categórica la presencia del Ejército Nacional en Amalfi para apoyar a la Policía Nacional. Es indispensable que esa presencia no se limite a patrullajes ocasionales”, les escribió Rendón el 4 de junio en una carta con argumentos que un ministro no debería ignorar, así provenga de un opositor al que Petro detesta.

Existen más razones para dejar el cargo:

1. Un militar que llegó a general, con los lustros de sacrificio que implica, no puede sentarse junto a un presidente que, con desvergonzada frivolidad, un día insinúa que a Miguel Uribe lo mataron “asesinos intelectuales” para “cooptar al Estado”; otro, que la famosa Junta del Narcotráfico de Dubái, que solo existe en su calenturienta cabeza; otro, que Mordisco; otro, que el ELN; otro, que la Nueva Marquetalia por dinero; otro, que una extraña trama de Leyva; otro, que esmeralderos.

2. Han rebajado tanto los recursos humanos y materiales a FFMM y PN que, en Tumaco, por ejemplo, pasaron de 700 policías a poco más de 100, además de retirarlos en el puente fronterizo con Ecuador, sobre el río Mataje, mientras el vecino cuenta con sus militares controlando el paso.

3. Prueba de la mendicidad del Ejército fue el secuestro de contratistas de la Gobernación de Cauca que compraban drones para el Ejército. Las Farc los secuestraron para enviar un contundente mensaje que dio fruto.

Las alcaldías que planeaban lo mismo se echaron atrás para evitar que mataran a sus funcionarios. No solo indigna la falta de recursos para adquirir drones, imprescindibles en la guerra actual, sino que la ley no permite emplearlos para atacar a los criminales, solo vigilarlos.

Y tampoco pueden contar con helicópteros. El día de los 24 ataques terroristas de junio pasado en Valle del Cauca y Cauca, no los mandaron, por falta de combustible, para apoyar a los policías.

Y siguen sin reforzar la inteligencia que podría haber detectado el atentado de Cali.

4. Un general/ministro debe dimitir cuando desconoce con qué bandido se vio Petro en Manta, lujosa guarida de narcos.

5. No puede permanecer impávido cuando Gustavo Petro solo confunde e inquieta cuando habla de Defensa ¿O podría Pedro Sánchez aclararnos los siguientes desvaríos presidenciales?:

Petro declara la Nueva Marquetalia terrorista a partir de ahora (ya lo era para Estados Unidos). ¿Se trata de la misma banda criminal con la que negocian en Nariño, bajo el mando de Allende, y con la que anunciaron la destrucción de material bélico en señal de paz? ¿O se refiere a la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, huésped de honor de su querido amigo Nicolás Maduro?

Si hablaba de ambas, ¿rompe el proceso con la de Nariño?

De paso podría el ministro explicar por qué su jefe no pide la extradición de Márquez, que sigue vivo y ordenando muertes.

6. También Petro pone sello de terrorista al Clan del Golfo, que no intervino en los atentados, y deja por fuera al ELN, que sigue asesinando en el Catatumbo y Arauca, y es brazo armado del chavismo ¿Cuál es la lógica, ministro?

7. Dimita de un gobierno cuya cabeza miente al afirmar que no existe el Cartel de los Soles y que han realizado múltiples operativos contra los narcos de la mano del chavismo. Salvo que cuente cuándo y cómo desarrollaron esas misiones conjuntas.

8. ¿Podría responder a la pregunta de por qué Petro no pide la extradición a Venezuela de John 40, Antonio García y Pablito, y, a Cuba, la de Gabino, Pablo Beltrán y demás criminales con órdenes de captura?

9. Difícil quedarse en el gobierno cuando sabe que si buscan a los responsables de los crecientes asesinatos y secuestros de uniformados, a uno lo encuentra en Roma y, al otro, en el Palacio de Nariño.

Incontables oficiales y suboficiales con los que hablé en zonas rojas no respetaban a Iván Velásquez, premiado con la tranquila embajada ante la Santa Sede, porque implementó con entusiasmo y esmero la política petrista de acoso y derribo de las Fuerzas Militares.

Lo mismo transmitían los policías a los que retiró el apoyo militar en muchas estaciones y los dejó abandonados a su suerte.