Dónde están la ONU y la OEA

Con gran pesar se observa el golpe de Estado que ha dado el gobierno de Maduro a las elecciones del 28 de julio y estamos frente a un panorama desolador en el que más bien parece que se llevó a cabo una pieza de teatro, para darle un trasfondo de democracia, en unas elecciones que parecían más una ‘pelea de tigre con burro amarrado’, pues además de imponer el resultado antes de comenzar la votación, millones de ciudadanos del hermano país no pudieron hacer uso de su derecho al voto por decisiones del gobierno, bien fuera porque no les permitieron acercarse a las mesas de votación, o porque no los inscribieron en las listas de votantes o porque no les permitieron llegar al país para ejercer su derecho.