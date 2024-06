El aberrante delito político

Impacta el uso falaz de la verborrea por parte de la izquierda, pues con ella tratan de convencer no solo a sus adeptos, sino que buscan atraer a más incautos para que crean sus mentiras, pues como dijo Goebbels, ministro de propaganda del partido nazi, ‘una mentira mil veces dicha, se convierte en una gran verdad’ ; así se tergiversa la realidad, se desprestigia a los oponentes, se justifican muchos crímenes y se enardece a las multitudes para que reaccionen violentamente en apoyo de políticos corruptos que intentan imponer por la fuerza su pérfida ideología.

Es la corrupción que carcome al Estado, es la ausencia de ética y valores en muchos funcionarios públicos, es parte del modelo que vendió el actual Gobierno con las declaraciones de su estratega de campaña donde establece que “La línea ética se va a correr un poco”, lo cual sin ninguna duda hace ilegítima la actual elección, pero en premio lo nombran en cargo diplomático o el caso de Benedetti que le dan categoría diplomática para mantenerlo alejado de los micrófonos para que no vaya ‘a canturrear’ algunas verdades.

Las negociaciones del Gobierno con organizaciones delictivas están sobrepasando la línea roja de las leyes colombianas; tratan de legalizar por medio de acuerdos con el ELN una modificación total a la Constitución. Esto parece ser el objetivo del Gobierno, cambiar la Constitución a las buenas o a las malas. No es posible que una organización terrorista se imponga a un Estado soberano. No es posible que se otorgue a los bandidos impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Los integrantes de esta organización criminal no van a querer menos beneficios que los otorgados a los cabecillas de las FARC. ¿A dónde nos va a llevar el actual Gobierno?