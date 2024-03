El afán incontenible de seguir ejerciendo el poder

A pesar de todas las dificultades, el ejercicio de la Presidencia de una nación genera muchas veces en los titulares un afán incontenible de continuar en el cargo y, en el mejor de los casos, de seguir ejerciéndola indirectamente con un sucesor de su absoluta confianza. Siempre con el argumento que no ha tenido el tiempo suficiente para implementar sus programas y que debe “salvar al país”.

Los procedimientos difieren. Algunos modifican la Constitución, otros acuden a referendos y no faltan los que, por un decreto, proclaman el “estado de guerra”, “de sitio” o de “emergencia nacional” y por esa vía conforman un órgano legislativo de bolsillo, que hace lo que les dice el jefe.

En Colombia, las dictaduras no han tenido mucha acogida. Ni siquiera cuando Simón Bolívar, en agosto de 1828, siguiendo el clamor de sus partidarios, asumió la dictadura por un controvertido decreto firmado por él mismo, que en uno de sus apartes decía: “Después de una detenida y madura deliberación, he resuelto encargarme, como desde hoy me encargo, del poder supremo de la República, que ejerceré con las denominaciones de ‘libertador’ y ‘presidente’”.