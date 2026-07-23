El arte de gobernar sin aplanadora: lecciones del Congreso para nuevo Gobierno

El gobierno Samper de mayorías en el Congreso, mal llamada “aplanadora de partido”, quedó atrás para dar paso a un presidencialismo que exige, de manera incontestable, el arte de la negociación con los distintos partidos políticos.

El reñido triunfo en la elección del presidente del Senado es la primera prueba de que el Centro Democrático, partido de gobierno, se puede separar de las preferencias de un presidente avalado por firmas.

La historia política reciente entrega un manual gubernamental sobre la necesidad de construir las mayorías en el Congreso.

Tres décadas de fragmentación en el Capitolio: la fortaleza de un presidente no se mide únicamente por los votos que lo llevan a la Casa de Nariño, sino por su capacidad de cohesionar bancadas heterogéneas en el Senado y la Cámara.

Tabla: Participación porcentual de las coaliciones en el Senado (1994–2026)

Cuatrienio Presidente % Voto Ganador (2.ª Vuelta) Fuerza de la Coalición Oficialista (% Senado) 1994–1998 Ernesto Samper 50.57% 54% (Liberalismo) 1998–2002 Andrés Pastrana 50.34% 45% con variaciones (Gran Alianza) 2002–2006 Álvaro Uribe Ganó en 1.ª Vuelta (53.05%) 58% (Coalición Uribista) 2006–2010 Álvaro Uribe Ganó en 1.ª Vuelta (62.35%) 60% (Partido de la U y aliados) 2010–2014 Juan M. Santos 69.05% 74% (Unidad Nacional) 2014–2018 Juan M. Santos 50.95% 47% (Unidad Nacional) 2018–2022 Iván Duque 53.98% 35% (Inicial) / 58% (Final) 2022–2026 Gustavo Petro 50.44% 55% (Inicial) / 30% (Final) 2026–2030 Abelardo De la Espriella 49.66% En configuración

El laboratorio de las coaliciones. Del pacto a la parálisis: el comportamiento de las alianzas gubernamentales ha fluctuado entre la afinidad ideológica, la participación burocracia, los cupos indicativos del presupuesto, hasta los escándalos recientes del Gobierno saliente de maletines con dinero en efectivo para congresistas en altas dignidades de la corporación.

Ernesto Samper (1994–1998): contó con un 55 % de Senado liberal, pero la crisis del Proceso 8.000 volcó su gobernabilidad a la autoprotección institucional más que a las reformas.

Andrés Pastrana (1998–2002): con un Partido Conservador minoritario (15 %), tejió la Gran Alianza (45 %), cuya fragilidad se acentuó con el desgaste del proceso de paz de El Caguán.

Álvaro Uribe Vélez (2002–2010): logró armar coaliciones pragmáticas y sólidas (58 % y 60 %) alrededor del proyecto de Seguridad Democrática, soportando incluso el impacto del escándalo de la parapolítica.

Juan Manuel Santos (2010–2018): encabezó la hegemonía parlamentaria más amplia con la Unidad Nacional (74%), en el segundo periodo, lo que le sirvió para blindar la implementación del Acuerdo de Paz.

Iván Duque (2018–2022): su propuesta de arrancar “sin mermelada” lo dejó con un débil 35 % de respaldo, obligándolo en 2020 (pandemia) a reestructurar el gabinete con los partidos tradicionales para poder legislar.

Gustavo Petro (2022–2026): arrancó con una aplanadora de centro-izquierda (55 %), pero la ruptura ideológica por las reformas sociales lo redujo a un 30 %, sumiendo su tramo final en el estancamiento.

Las lecciones para el Gobierno entrante: Con 12,9 millones de votos (49,66 %) y una victoria apretada de solo el 0,96 % sobre Iván Cepeda, De La Espriella llega a la Presidencia por un movimiento ciudadano, inscrito por firmas, sin representación en el Congreso.

Sin coalición no hay reforma: la lección de Iván Duque y Gustavo Petro es clara. El distanciamiento del Congreso paraliza la agenda. Requerirá tejer acuerdos formales con el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y sectores liberales para superar los 55 votos en el Senado.

Respeto a las reglas de juego: el Estatuto de la Oposición le otorga a Iván Cepeda un altavoz de peso en el Senado. La posibilidad de gobernar por decreto se enfrentaría con limitaciones legales y controles de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Conciliación en la división: con medio país en contra, el nuevo mandatario debe entender que las leyes se logran cediendo en el texto. El dogmatismo en el Ejecutivo solo acelera el veto en las comisiones del Congreso.

Los maestros dominan la cancha: no es un buen comienzo para el presidente electo haber perdido la presidencia del Senado con Álvaro Uribe y no ayudaría perder la discusión de la posesión presidencial en guarnición militar con Gustavo Petro. Los dos grandes maestros de la política demuestran más dominio de la cancha y De la Espriella parecería no tener la pelota.

Cita de la semana: “El acontecimiento hace el conocimiento y no el conocimiento hace el acontecimiento.” Michel de Montaigne, Ensayos (1580).

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