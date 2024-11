El GEA y María Mayorga

Otras empresas de Michelsen se quedaron entonces con las empresas antioqueñas, a precio de quema. Se sabe desde entonces que el fraude consistió en utilizar abusivamente el nombre de una empleada del servicio doméstico llamada María Mayorga. Lo que nunca se supo fue quién descubrió el fraude. Ese secreto se revela en esta columna. Por primera vez habla públicamente Darío Mejía Villegas, el Sherlock Holmes criollo. No lo hizo antes porque fue servidor público y ejecutivo del sector privado. Ahora está jubilado y puede contar la historia: “María Mayorga vendía acciones muy por debajo del precio en bolsa. Los abogados de Michelsen afirmaron que ella era una ‘inversionista errática’ que obraba en uso de la autonomía de la voluntad. En realidad se utilizó su nombre para manipular la bolsa y marcar precio a la baja. Las operaciones fueron ficticias. Los 37.000 accionistas de los fondos de inversión del Grupo Grancolombiano perdieron mucho dinero. Por eso se hacía necesario identificar a María Mayorga, pero solo se sabía que su cédula de ciudadanía había sido expedida en la población de Soacha. Ante ese desafío, en mi calidad de director legal de la Comisión Nacional de Valores, asumí el caso y me desplacé a ese municipio, más específicamente a la parroquia, y con la colaboración del cura tuve acceso a los libros de matrimonios, bautizos y defunciones.

Allí empezó un largo recorrido, puerta a puerta, tras la huella de María Mayorga. Finalmente, me indicaron que a las afueras de Soacha en la vereda Sabaneta habitaba una persona con ese nombre. Después de atravesar alambrados, charcos y pastizales, llegué a una finca y encontré a María Mayorga. Era una campesina de 21 años, con zapatos Grulla y media tobillera de lana, con trenza, y chapeada por las heladas de la sabana. En su casa de tejas de zinc las gallinas revoloteaban sobre las camas. La acompañaba un hermano de gran sombrero y largas patillas que se mostraba receloso por mi presencia. Le comenté el motivo de mi visita y le dije que habían usurpado su nombre y su identidad. Le informé que en cinco días sería citada por el magistrado Enrique Low Murtra y que allí debía ratificar lo que acababa de decirme: que sus únicos movimientos financieros se limitaban a una sola cuenta de ahorros en la corporación Colmena con saldo de menos de $5.000 pesos, que no tenía ni idea de lo que era una bolsa de valores o una acción y que no conocía al comisionista que había realizado las operaciones a su nombre, Acciones y Valores.