El huracán imaginario

Antes de que el CNE asumiera el caso, fue menester que el Consejo de Estado definiera que la competencia para adelantar esa investigación es suya, y no de la Comisión de Acusación de la Cámara, como esta pretendía. Sin embargo, para dirimir este conflicto, ese organismo judicial tuvo que examinar su propia competencia. Habiéndola establecido, definió que el CNE tiene facultades para establecer si los topes fueron superados e imponer sanciones administrativas.

Confirmada la competencia del CNE por la Corte Constitucional, este violaría gravemente sus deberes si decidiere no ejercerla. Sus integrantes fueron elegidos de conformidad con la Constitución. Si el mecanismo para seleccionarlos nos disgusta por su origen político (es mi caso), deberíamos cambiarlo, pero mientras estén ejerciendo sus funciones merecen respeto, y no los agravios que de Petro han recibido.

Hasta ahora Petro juega con ambigüedad: cuestiona la legitimidad de las decisiones del CNE y del Consejo de Estado, pero, al mismo tiempo, utiliza los recursos legales que se encuentran a su disposición. Si fuera consecuente en su repudio a la autoridad que lo investiga rehusaría comparecer. Cabe entonces preguntarse: ¿reconocerá solo las decisiones que le favorecen y no las que le resulten contrarias? Hablo no solo de las judiciales; también lo hago con relación a las electorales. Su pasada conducta, cuando perdió las elecciones en 2018, no genera confianza.