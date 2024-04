El libreto de la expropiación

Es evidente para todos los colombianos que desde la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, existía el temor de que su gobierno pudiera establecer políticas de expropiación de tierras. Durante la campaña, el candidato Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, realizaron un espectáculo mediático en una notaría de Bogotá, jurando solemnemente que no expropiarían tierras en su gobierno.

Sin embargo, esto no se ha materializado, no tanto por las políticas del gobierno actual, sino más bien debido a la resistencia de los propietarios de tierras, así como de líderes gremiales y expertos en el tema, quienes han impedido que esto suceda, tanto mediante acciones directas como las invasiones de tierras, como a través de mecanismos legales como el artículo 72 del plan de desarrollo y su reglamentación, la cual aún no ha sido emitida por el gobierno.