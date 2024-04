Constituyente a la fuerza

Están ondeando nuevamente las banderas del M19 recordando al mundo sus fechorías y atrocidades, lo cual confirma que muchas organizaciones criminales, aunque sean objeto de indultos y amnistías, no dejan de existir. Es aberrante que el jefe de gobierno haga apología al delito y permita que se exhiba la bandera símbolo del proscrito grupo delincuencial M19 en un colegio involucrando de esta forma a los niños, reclutándolos ideológicamente y violando el Estatuto de Roma al atentar contra la salud mental de estos, cometiéndose posiblemente un crimen de lesa humanidad. ¿Violó la Constitución y las leyes? ¿Dónde están los entes de control? ¿Esto hace ilegítimo al gobierno? ¿Dónde están las voces de reclamo de los colombianos? ¿Aceptan esta afrenta a la sociedad?

Los coletazos de las desafortunadas decisiones del gobierno han afectado profundamente la economía, desmotivan la inversión, generan incertidumbre, hay cierre de empresas, pérdida de empleo, incremento de la economía informal, incremento de la inseguridad. El engaño habitual del jefe de gobierno es la base de la pérdida de confianza frente a las promesas y permanentes pronunciamientos que solo buscan atraer incautos hacia las redes del socialismo del siglo XXI, pues tratan de dominar al pueblo por el estómago, por la mente y a la fuerza. Las juventudes deben despertar de esta pesadilla y no dejarse utilizar para los fines políticos de los ‘progres’, pues con las reformas del gobierno se van a quedar sin pensión, sin salud y muy difícilmente lograrán empleo bajo este sistema de ideología izquierdista.

No se puede permitir que el gobierno imponga una constituyente con el apoyo de una minoría porque no tendría legitimidad, ni tampoco dejarse involucrar en la guerra civil que puede generar ‘la guerra de marchas’, así como tampoco se puede permitir que en forma fraudulenta se otorguen facultades plenipotenciarias al ejecutivo para dominar los otros poderes; cuando la democracia no se respeta se genera el caos y brilla la dictadura. Primero está la Patria.