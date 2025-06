El mismo dolor.

No supe qué responderle. No supe cómo explicarle por qué un joven que hace un mes había cumplido 15 años le había disparado a Miguel Uribe Turbay cuando estaba en un acto de campaña en Bogotá. No supe responderle quién lo hizo ni qué decirle las muchas veces que me preguntó si iba a sobrevivir.