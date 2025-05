¿El nuevo Goyeneche?

Además, no hay nadie más implacable que el pueblo, ese mismo pueblo que Petro sigue convocando, dándole instrucciones sobre lo que debe hacer o dejar de hacer. No le creen, no le copian y, la verdad, ya lo leyeron como lo que es. Con el tiempo, dejó de ser un referente serio y se transformó en un blanco de burla, en una caricatura. Nadie reconoce que haya logrado algo. Incluso aquellos que pretenden defenderlo aseguran que no lo dejaron hacer nada, pero todos coinciden en que no ha hecho nada.