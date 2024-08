El papel aguanta todo

El doctor Goyeneche, excandidato presidencial, propuso cubrir Bogotá con una marquesina para que nadie se mojara en los aguaceros y construir las carreteras en bajada para ahorrar combustible. Las promesas de los candidatos a la presidencia son una tomadura de pelo. Miremos dos de Petro: 1. No se construirán más hidroeléctricas de embalse; 2. Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables. ¿Qué estudios posee el Ministerio de Minas y Energía sobre el particular? Respondió el viceministro Javier Eduardo Campillo Jiménez: “No es posible dar respuesta a la petición, toda vez que no existen documentos en los que se refleje lo enunciado”.

Otra promesa de Petro: se creará un fondo para la transición energética con recursos de las regalías. Aquí la cosa es más grave. No solo no se creó el fondo, sino que no se puede crear. Según la Constitución, las regalías son de los municipios y los departamentos, respondió el viceministro. También prometió el presidente: “Crearemos el Instituto Nacional de Energías Limpias”. Realidad: “A la fecha el Ministerio de Minas y Energía no cuenta con un documento oficialmente aprobado que haga parte del proceso de creación del Instituto Nacional de Energías Limpias”, respondió la entidad.