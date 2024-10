El Plateado y la guerra contra el narcotráfico: la prueba de fuego para el plan Petro

Los recientes y graves problemas de orden público en el municipio de Argelia, Cauca, específicamente en el corregimiento de El Plateado, han evidenciado una problemática que no puede ser ignorada. Esta situación desborda las capacidades tanto de las autoridades locales como de la Fuerza Pública. Dejar el camino libre a los grupos armados organizados en connivencia con narcotraficantes trae, tarde o temprano, consecuencias como las que hoy presenciamos en este territorio.

Los habitantes de esta región incluyen etnias indígenas, consejos comunitarios y, especialmente, colonos en busca de oportunidades derivadas del narcotráfico, con fuerte presencia del ELN y disidencias de las Farc, quienes no se desmovilizaron debido a lo atractivo de las rentas ilegales.

Esta acción demuestra una vez más que cuando se necesita enfrentar a los violentos, no hay más opción que recurrir a la Fuerza Pública, entrenada para combatir en cualquier escenario, aunque con algunas limitaciones, pero con toda la entereza y voluntad de sacrificio al servicio de la patria.

No se trata de lamentarse, porque, como dijo Clausewitz, la política siempre precede a la acción militar. Sin embargo, es pertinente señalar que, a la Fuerza Pública colombiana, patriota y leal, se le debe respeto y merece un lugar digno en el contexto de la seguridad nacional, pues es la que permite la acción del Gobierno, siempre y cuando esté enmarcado en lo que ordena la Constitución.

Volviendo al tema central, el país ya entiende que la sola presencia de la Fuerza Pública en una zona tan compleja no resolverá el problema. La toma de esta población, que es el centro de las finanzas para los grupos armados ilegales, no puede manejarse a la ligera, descargando toda la responsabilidad solamente en la Fuerza Pública.

Aunque la visita de la comitiva presidencial a El Plateado generó más críticas que reconocimientos, fue un mensaje inicial importante de presencia institucional en apoyo a la población civil como para la Fuerza Pública. Lo que sigue es no perder este impulso, consolidando el territorio y aprendiendo las lecciones de intentos anteriores. La sustitución de cultivos, que es el primer eslabón, por ejemplo, no debe volver a fallar como sucedió en 2014 durante los diálogos con las Farc, cuando un incentivo mal manejado contribuyó a la actual bonanza cocalera que, de acuerdo con el reciente informe de Naciones Unidas, los cultivos de mata de coca siguen en incremento alcanzando 253.000 hectáreas. No se puede perder de vista que esta estrategia debe ser integral, incluyendo la erradicación forzosa o voluntaria, de lo contrario, el país seguirá inundándose cada vez más de cultivos ilícitos.