Elecciones 2026

Recientemente, el presidente Gustavo Petro dejó un largo mensaje en su cuenta de la red social X, donde entre otras cosas dice: “Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el consejo electoral han actuado contra nuestros derechos.” “Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra, …” “los magistrados del Consejo electoral, que contra la constitución, me despojaron de mi fuero presidencial, y dijeron que me podían investigar en un órgano administrativo.” “la Junta del Narcotráfico, la misma a la que contactó Leyva, la misma que me quiere matar, porque denuncio que dejaron en la impunidad, el caso del fiscal paraguayo Pecci” “La estrategia de Leyva necesitaba urgentemente un proceso en la comisión de acusación y que algunos le ayudaran allí.” “El intento sedicioso de los presidentes de nueve partidos, la mayoría pequeñísimos, que llamaron a desconocer al presidente, encabezados por el presidente del congreso, …”