En manos de la delincuencia

Y esta no fue una excepción del actual Gobierno. Con la intención de apaciguar las violencias generadas por los distintos grupos armados ilegales, el presidente Gustavo Petro habló desde su primer día de gobierno de una “paz total”, que significaría el fin, o al menos la merma, del actuar delictivo de los actores del conflicto.

Y no es una cuestión de percepción.

Pero no es solo la expansión de los grupos armados ilegales lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Las alertas también están prendidas frente a la realidad de inseguridad que están padeciendo las comunidades de las zonas más apartadas, pues, a pesar de que se han emitido 205 recomendaciones formuladas a través de las llamadas alertas tempranas, solo en el 1 por ciento de los casos este riesgo pudo ser mitigado. En el 65 por ciento de los casos, el escenario se ha agravado y en el 32 por ciento, el escenario de riesgo aún se mantiene.

Por esta razón, el defensor del Pueblo le ha insistido al Gobierno nacional que estos diálogos con los grupos organizados deben tener reglas claras. “Y las debe tener porque en el desarrollo de un cese al fuego bilateral no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como de manera lamentable ha venido ocurriendo y cuya víctima principal es la población civil, porque tiene que confinarse o desplazarse y ser susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales. Los grupos armados ilegales les están haciendo pistola al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos”, afirmó el defensor.

No se puede seguir tapando este sol con las tantas manos que lo quiere hacer este Gobierno. La muy buena intención de lograr la paz se ha convertido en carta abierta de la delincuencia para obrar a merced de su voluntad, empoderados por la esperanza de lograr el perdón judicial.

Es doloroso ver cómo en el país los criminales comienzan a ser los amos y señores, principalmente en algunas regiones donde ya gobiernan y dicen qué se puede hacer y qué no. Y mientras esto sucede, desde el Gobierno solo señalan a los medios, a los ricos, a los empresarios, al sector privado, a todo aquel que no piense como el presidente, de ser los causantes de la desgracia del país y no a la falta de autoridad del Gobierno y de sus funcionarios frente a los criminales.