Escojamos bien a los que van a administrar nuestra casa

Los bogotanos sabemos que estas elecciones son decisivas para el progreso de nuestra ciudad y que en nuestras manos tenemos la responsabilidad de elegir a los mejores en las urnas. He ahí la importancia de escoger bien para no desilusionarnos después. Por fortuna, Bogotá vota según su conciencia; esa ha sido una de sus particularidades en el ámbito político, el voto difícilmente se compra o se vende. La mayoría de capitalinos se informa, y lo hace bien, antes de tomar una decisión en las urnas. A los bogotanos no se les convence con un tamal o con unas palabras bonitas acompañadas de un abrazo. Aquí el voto de opinión es bien sustentado.

Siendo consciente de ello, como congresista y representante de más de 120 mil ciudadanos que votaron por mí en las pasadas elecciones legislativas, sé que tengo una responsabilidad directa con el futuro de la ciudad. Escribo este texto para contarles a los que confiaron en mí y a quienes conocen mi trabajo independiente y decidido, las razones por las cuales votaré por Carlos Fernando Galán.

Con paciencia y rigor me tomé el tiempo de estudiar a todos los candidatos. Pude concluir entonces que el futuro de Bogotá debe estar en manos de alguien que continúe lo que se ha venido haciendo bien. Incontables proyectos que estaban dando buenos resultados se han ido a pique precisamente porque el alcalde que llega, a tabla rasa, quiere comenzar todo desde cero. Lo que venía generando buenos resultados se liquida para dar paso a un nuevo proyecto que no sabemos si va a funcionar o no. Es como si cada nuevo alcalde gobernara para engrandecerse él, no para sacar adelante la ciudad.

Al tener en Bogotá a un alcalde como Galán, se va a producir un equilibrio entre el gobierno nacional y el distrital. Son dos formas de gobernar diametralmente diferentes, lo que resulta sano para la democracia y para la ciudad. A lo largo de su vida política, Carlos Fernando se ha preparado para ser alcalde. ¿Por qué no darle la oportunidad a una persona que tiene la experiencia, el conocimiento y las ganas de trabajar por la ciudad? Galán tiene una cualidad que es difícil de encontrar en un político: él es capaz de reconocer las cosas buenas que hay en un contrincante, con él tendríamos la posibilidad de continuar lo que se ha venido construyendo bien y corregir aquello que no.

Considero que Galán tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para llevarse bien con el Concejo de Bogotá; algo que a muchos alcaldes les ha generado gran dificultad. Una buena relación entre Alcaldía y Concejo es trascendental para sacar adelante los proyectos. Así que, aparte de elegir bien al próximo alcalde, es preciso elegir bien a los concejales, los cuales se encargarán de hacer control político y de respaldar los proyectos que le urgen a la ciudad.

Al Concejo de Bogotá votaré por Jorge Torres, el número uno en la lista del Partido Verde. Es una persona que conoce a la ciudad como pocos, la ha recorrido de norte a sur, de noche, de día y durante toda su vida; para analizarla y para escuchar a la gente. Sabe cuáles son las modalidades de robo callejero según la localidad, conoce su infraestructura, su movilidad, su contaminación y en general todas sus problemáticas. Se ha caracterizado por gestionar y resolver problemas de manera rigurosa y disciplinada.

Jorge Torres acompañó a Antanas Mockus en la aplicación de los programas de cultura ciudadana y ha trabajado con él por más de veinte años, lo cual no es poca cosa, ya que Bogotá debe invertir en educación cívica, en cabeza de alguien con la experiencia, para mejorar nuestros comportamientos cotidianos y así lograr una convivencia amable. Cuántos problemas nos evitaríamos si acatáramos las normas, con qué rapidez avanzaríamos si respetáramos al otro. Ese tipo de políticos son los que necesita nuestra ciudad.

Bogotá es el hogar de los capitalinos, pero también el de todas aquellas personas que llegan para quedarse porque consideran que aquí pueden cumplir sus sueños, para ello requerimos gobernantes de la mejor talla. Por eso, sin titubeos, los invito a que en estas elecciones me acompañen votando por Carlos Fernando Galán a la Alcaldía y por Jorge Torres, Verde 1, al Concejo de Bogotá. Escojamos bien a los que van a administrar nuestra casa.