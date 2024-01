Me refiero a esos factores o personas que en un momento dado transforman el curso del partido. Ya se trate de la lluvia, el viento o el calor en algunos casos, o la ecuación perfecta de los cambios en otros, la lesión del jugador clave, el penalti dudoso o la expulsión de uno o varios jugadores. Todos lo hemos visto: uno o varios de estos eventos voltean el curso del partido para el equipo o jugador que parecía derrotado.

2024 inicia con varios de estos game changers para Petro. Unos se venían cocinando, otros representan nuevos liderazgos ocultos en el Gobierno y otros más se me quedarán por fuera. No pretendo ser exhaustivo. No conozco como el plan de juego original del Gobierno se viene ajustando tácticamente con la intervención de estrategas de todas las toldas: desde “manejadores” catalanes, estrategas cubanos y guerrilleros, santistas reencauchados, clientelistas en su agosto, asesores de campaña rehabilitados y líderes gremiales fletados en la defensa de intereses especiales. Todos ellos concurren para mantener a flote al aspirante a tirano que, como es ya bien sabido, es su propio peor enemigo y para girar la nave del Gobierno en la ruta de una perpetuación del poder donde, razonablemente, puedan engavetar al petardo presidente y quedarse y perpetuarse en el poder ordeñando al Estado y a Colombia.

Dirán que la mezcla variopinta de visiones, metas e intereses garantiza el fracaso y la profundización de la crisis petrista. No lo veo así. Al contrario, el régimen se nutre del caos y la diversidad de intereses. Un ecosistema corrupto, con diversas especies de intereses interactuando, tiene, desde los tiempos de la república en la antigua Roma hasta Roy, más probabilidades de sobrevivir que un monopolio de iluminados, por más bandidos y violentos que sean.

Claro que Laurita Sarabia, con su espalda, carga maletas fortalecida y repartiendo bultos de mercado mes a mes, viene a ser un esperado refuerzo que irá generando lealtades. Las listas para el mercado y la renta solidaria se irán puliendo e irán movilizando y financiando líderes. Vendrán claro los escándalos de corrupción, los mercados podridos y los baches logísticos, pero el discurso de calmar el hambre para lograr la paz logrará adeptos, sobre todo en las ciudades donde menos hambre hay, menos violencia guerrillera se padece y más votos para comprar hay. El populismo de mercado, con su parafernalia mediática mil veces repetida, claro que vende. Se habrán demorado diecisiete meses en arrancar, por su propia ineficiencia, pero ya lo hicieron y a los bultos de Laurita se sumarán los subsidios de vivienda intencionalmente represados, las rentas solidarias y demás gabelas que otros, igual de populistas en el ayer, le dejaron montados a Petro para salvarlo, a su vez, de la mediocridad compartida con sus antecesores.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, no se va a jugar por la democracia. La terna para Fiscal, con sus sectarias de alquiler de la izquierda de toda la vida, está bien montada. Mejor pensada y escogida que las tristes ternas del final de Uribe. Y si bien la fiscalía de Petro demorará unos meses en coger tracción, muy pronto vendrán las tarjetas amarillas (para extender la analogía deportiva) que buscarán que el juego de los defensores de la democracia y opositores se module o se silencie, en un país de arbitrariedades judiciales famosas. Jugando con el árbitro en el bolsillo, el partido será distinto.

Aflojaron, claro que aflojaron. A los cacaos que controlan oligopólicamente la gran prensa les bastó un almuerzo con el presidente para aflojarle la “talla” de sus medios. Yamit dictará un curso taller de periodismo de “lengua y payola” y los colombianos empezarán a “comprender”, como Petro no es tan malo.

El oscuro y antitécnico decreto que regula los precios de bolsa de energía, que complementa una serie de medidas que inexplicablemente le ayudan a Air-e, uno de los dos grandes comercializadores de energía en la Costa, permitirían lograr el gran chocorazo de una reducción de tarifas de energía en la costa antes de elecciones. Se favorece a las comercializadoras más mediocres y mal manejadas y mantiene tranquilos a una parte de los generadores. Los amigos cercanos a Petro como Danilo Romero empiezan a cobrar décadas de financiación oscura al presidente.

El continuismo en la entrega del territorio a las guerrillas para traficar y cometer otros delitos de alto impacto, dejará su cuota económica y asegurará voticos en la ruralidad que van sumando.

El partidor presidencial, lleno de las aspiraciones vacías de todas las horas, también jugará a favor de Petro. Antes que buscar consensos sobre como gobernar al país para frenar a la izquierda en 2030, la grilla se llenó de proto-aspirantes que solo saben pensar en empujar y para los cuales el diálogo y la unión de las ideas son una muestra de debilidad.

Así, el vacío propositivo resultante, o lo que es peor la competencia con Petro por el corazón populista y populachero de Colombia, jugará, claro está, a favor del que tiene la chequera.

Seguirá la toma de centros de poder y su puesta al servicio de la corrupción y con ello el inviable de los simplones o el radicalizado de los mediocres, se arropará en el régimen que bien conoce para perpetuarse en el poder.