Menosprecio presidencial

Es inevitable deducir de esta narrativa agresiva que el presidente Petro está obsesionado con generar una crisis explícita que afecte otro de los principios que soporta la democracia colombiana: la unidad nacional. Y, como si fuera poco, no se escapa a este análisis la oscura intención del actual presidente de reelegirse o extender su periodo. Detrás de todo este enredo narrativo se deja ver, de fondo, la enorme irritación que le produce que más del 60 por ciento de los colombianos evalúen su Gobierno como un desastre, se opongan a su reelección y marchen masivamente para rechazar sus reformas. Frente a su impopularidad, el líder de la galaxia recurre a lo único que le queda en medio de tanta irracionalidad, falta de técnica y de resultados: llamar “malparidos” a los colombianos que no le gustan y para los que no gobierna.