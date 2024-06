Importaculismo parlamentario

El tercer debate de la reforma pensional en la Comisión VII de la Cámara se venía desarrollando sin mayores contratiempos. Los representantes acababan de discutir el artículo 76 con el que se definía las condiciones para el traslado de régimen. Al momento de darse la votación, el secretario comenzó a llamar a cada uno de los congresistas para que se pronunciaran sí o no, con respecto a la aprobación de dicho artículo. Cuando correspondía el turno al señor Camilo Ávila, del partido de la U, este no se encontraba en el recinto; el congresista entra al momento de recibir el tercer llamado y sin estar enterado sobre lo que se estaba votando, pide se le indique que es lo se está sometido a escrutinio, pues se encontraba en el baño; sin que recibiera respuesta, para sorpresa de todos, el representante exclamó “voto si”, seguido de una alzada de hombros con el cual indicaba el importaculismo con el que asumía su responsabilidad dentro del debate, dando su voto afirmativo por una decisión trascendental para la nación, sin saber su contenido.

Ese episodio hizo que recordara el jocoso momento, por no decir otra cosa, cuando el Director Nacional de Planeación firmó, en el año 2015, un plan nacional de desarrollo pletórico de errores, sin sonrojarse, al menos, al justificar tal irresponsabilidad con su frase, “yo no lo leí”. Ya este mismo personaje, no hacía mucho tiempo, había tenido un episodio igual de “simpático”, cuando siendo presidente de la Cámara de Representantes confesó, sin vergüenza alguna, que no había leído el texto de la reforma a la justicia y que no entendía lo poco que conocía de ella.