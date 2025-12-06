En la pasada columna, mencioné el caso de la señora Adelita Solano, titular de una tarjeta de crédito del Banco de Bogotá. En julio alguien cometió un fraude con su tarjeta, pues le apareció un cargo no autorizado por algo más de 20 millones de pesos en una empresa desconocida: APER*SAMSUNG. El banco le avisó que se estaba realizando una transacción sospechosa y la señora Solano indicó que no era ella la que estaba haciendo ese gasto. La funcionaria del banco le dijo que se bloquearía la tarjeta, pero en el extracto siguiente empezaron a cobrarle ese gasto fraudulento a 24 cuotas. Al día siguiente de la publicación de la columna en esta revista, un representante del Banco de Bogotá se comunicó con la señora Solano para manifestarle que se habían reversado las cuotas mensuales que le habían cobrado en los últimos meses y que la operación ya no estaba a cargo de ella. Gracias al Banco de Bogotá por encontrarle pronto correctivo a esta situación.

Los fraudes con tarjetas de crédito son muy comunes. Los afectados deben saber que cuando sean víctimas de estafa pueden presentar una demanda ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. Funciona en la Superintendencia Financiera de Colombia, pero es independiente de la Superfinanciera. No hay que contratar abogado para presentar la demanda y el trámite es gratuito. En internet se encuentra el modelo de demanda, que se puede realizar de manera virtual. Esta es una acción de protección al consumidor financiero. Las sentencias son breves. Por ejemplo, en 2023 un cliente del Banco de Bogotá demandó pidiendo la reversión de una compra no reconocida por 2,5 millones de pesos. Hizo una compra autorizada en Cali y momentos después le apareció una compra no autorizada en Santa Marta por ese valor. El banco adujo que se había presentado un hecho superado, pues decidió cobijar por completo la petición del demandante accediendo a reversar la operación y ajustar los intereses causados. En otros casos, el Banco de Bogotá voluntariamente también ha accedido a reversar los cargos, actitud encomiable porque los clientes víctimas de estos fraudes se sienten impotentes.

En un caso, el Banco Serfinanza alegó que había reversado varios cargos no autorizados en Payu*Ifood, Alkosto-Ktronix y Payu*Adidas, pero no aportó prueba de esa operación, por lo cual la delegatura señaló en la sentencia: “Condenar al Banco Serfinanza a realizar la reversión o ajuste definitivo de las 4 compras realizadas el día 14 de mayo de 2021 con cargo a la tarjeta de crédito No. ***6796 de titularidad del señor — - - por la suma de $2.990.376”.

En otro caso, una clienta de Tuya (tarjeta del Éxito) manifestó que no autorizó una compra por más de 6 millones de pesos en Solcom Tecnología Sl Elche Esp. Tuya afirmó: “Después de la investigación se concluye que la transacción no es Susceptible de Reverso, toda vez que la transacción mencionada se realizó bajo la modalidad de código OTP, donde se le envió un mensaje de texto al número de celular y al correo del cliente registrados en nuestro sistema”. La delegatura falló en contra de Tuya, pues la clave dinámica u OTP no fue enviada al celular de la clienta, sino a otro.

A una clienta del Banco Davivienda le robaron la billetera en Madrid y le hicieron compras no autorizadas por casi 7 millones de pesos en varios comercios muy poco después del robo. La delegatura ordenó a Davivienda devolver el dinero: “Este Despacho no entiende qué valor tiene remitir diez mensajes de datos informando al cliente que ‘300 XXX 5414 - DAVIVIENDA desea confirmar si usted realizó la transacción por valor de *** en el comercio DRUNI-MADRID GRAN tarjeta 3400. Favor responder Sí o No’ y el mensaje ‘Davivienda le informa que usted puede estar siendo víctima de fraude, por esta razón DAVIVIENDA lo invita a dar respuesta a los mensajes enviados a su dispositivo’, pues si el sistema de seguridad del banco alerta que hay posibilidad de fraude, y no recibe confirmación efectiva a los mensajes bidireccionales, la gestión que corresponde a su deber de diligencia no es seguir remitiendo multitud de mensajes, sino contactar al consumidor para efectos de verificar el enteramiento, y en caso de no lograr su confirmación, bloquear el canal”.