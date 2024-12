Hipotecando el futuro

Basta releer los resultados de las Pruebas Pisa 2024 para entender el drama de nuestros niños. Colombia ocupó el puesto 28 -entre 64 países- con el registro más bajo dentro de los países que adhieren al club de las buenas prácticas, con un puntaje de 26, 7 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Junto con Brasil, Jamaica y Panamá, los niños colombianos obtuvieron las puntuaciones relativamente más bajas en pensamiento creativo y comprensión de lectura. No obstante, en el mediano plazo parece que se cierra la esperanza de reemplazar la cohorte de maestros que han generado esos bajos resultados.

Sin temor a equivocarse se puede aseverar que el acceso a la educación superior en Colombia ha sido el factor más importante de progreso y equidad en la población colombiana durante las cinco décadas anteriores. En la actualidad, no existe en nuestro país ningún mecanismo social que supere a la educación superior en materia de generación de oportunidades, la mejoría en el ingreso, el fortalecimiento de la clase media y la modulación de las fallas estructurales de la educación primaria y secundaria.

En el pasado, diferentes gobiernos impulsaron programas inclusivos de jóvenes de sectores populares en instituciones de alta calidad, donde además de las oportunidades educativas, se alcanzara una integración social en búsqueda de un país más igualitario. Esta es una línea de política que debería, en el futuro, promover una acción afirmativa en el sistema de educación superior que permitiera equiparar el acceso a la universidad ente las diferentes clases sociales, superado mediante la financiación pública de los estudiantes que no tienen capacidad para pagar matriculas de universidades privadas.

Hoy esa visión cambió. Se pretende instaurar universidades en los lugares más remotos de país como si allá existiesen, los recursos de profesorado y de investigación, por generación espontánea. Hay que comprender que una universidad no es el edificio, es la comunidad educativa que la conforma. Eso está inmerso en su definición y, por esa razón, el prestigio de las universidades es de sus comunidades académicas. La fortaleza de Oxford, Cambridge o las grandes universidades norteamericanas no depende de sus fríos y a veces austeros salones. Depende de la capacidad de dichas instituciones para reunir profesores y estudiantes que conviven e interactúan más allá, incluso de los salones de clase, permitiendo no solo la transmisión de conocimientos sino el intercambio de culturas, lenguajes, estilos de vida, creación de lazos y fortalecimiento del capital social.