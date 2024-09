Indigenismo reforzado

Acaba de expedirse un decreto de jerarquía legal, derivado directamente de la Constitución, como consecuencia de una supuesta omisión por el Congreso en el ejercicio de sus facultades legislativas. Por sí solo el camino elegido dará lugar a arduos debates, tanto jurídicos como políticos. Me limito a señalarlo sin tomar posición; requiero más estudio. El decreto, que fue expedido hace pocos días, no contiene constancia de que se haya cumplido la obligación de publicarlo previamente con el fin de recibir comentarios. Si no se hizo, estaría afectado por un vicio insubsanable.