Inmunidad presidencial

Una encuesta indica que 43% no tiene ninguna confianza en la Corte Suprema, el 67% de los norteamericanos está de acuerdo con limitar el periodo de los magistrados, 82% demócratas y 57% republicanos. La Corte adoptó un código de ética el año pasado, ante las constantes críticas por viajes y regalos no revelados de algunos de sus magistrados.

Los presidentes no son personas distintas a los demás, representan al pueblo, ejecutan las decisiones mayoritarias adoptadas por el Congreso y responden como cualquier funcionario por excesos y omisiones. El presidente no es un rey de periodo, uno de los avances del constitucionalismo consistió en despersonalizar el poder que no reside en una persona ni en una familia, sino que se ejerce de acuerdo a competencias y atribuciones preestablecidas. Los jueces no se deben prestar al juego político y su forma de elección debe garantizar calidades, equilibrios y alternancias. Así mismo, los jueces deben tener controles y responsabilidades.