La farsa de la Comisión de Acusaciones: escudo de presidentes irresponsables

Gran agujero negro: diseñada para ejercer un control político riguroso sobre el presidente y los magistrados de las altas corporaciones judiciales, en la práctica se convirtió en un escudo protector de impunidad. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es el gran agujero negro del Estado de derecho. Esta parálisis institucional tiene una consecuencia inevitable: presidentes que actúan sin contrapesos, conscientes de que el diseño del juicio político los hace prácticamente irresponsables ante la Constitución y la ley.

Petro aprovechó la impunidad: la Comisión ha funcionado como un mecanismo de dilación burocrática donde los expedientes mueren en indagación previa. El presidente saliente, Gustavo Petro, aprovechó la situación para incumplir su deber de neutralidad al participar abiertamente en política partidista e intervenir en disputas electorales. Y, lo más grave, para gozar de la inaplicación de la pérdida de investidura por violación de topes de financiación de campaña, que dispone la Constitución.

Presidente irresponsable: el caso de Gustavo Petro es el reflejo más nítido de cómo la ineficiencia de la Comisión alienta la irresponsabilidad del mandatario. Al saberse blindado por la falta de celeridad procesal y los cálculos de las bancadas en el Congreso, el presidente ha rebasado sistemáticamente los límites constitucionales de su dignidad.

Presidente sin investidura: el aspecto más grave de esta inoperancia del control político es la inaplicación del artículo 109 de la Constitución. La disposición establece con claridad que la superación de los topes de financiación de campañas es causal directa de pérdida de investidura para el candidato electo.

Sin embargo, frente a las decisiones administrativas, las pruebas y las alertas sobre las omisiones y los sobrecostos en la campaña “Petro Presidente 2022”, el trámite se diluyó en el laberinto procedimental. La Comisión ha sido incapaz de calificar con rigor el mérito de las acusaciones, convirtiendo un mandato constitucional en letra muerta.

Más de lo mismo: el nuevo Congreso, instalado el pasado 20 de julio, trajo consigo la reorganización formal de los 17 escaños de la Comisión de Acusaciones. La nueva radiografía política refleja una pugna por el control de la célula investigadora: el Pacto Histórico aseguró una sólida representación de cinco curules para articular su defensa frente a la participación del Centro Democrático (tres escaños) y una dispersión de votos clave entre los partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical y otras curules.

Aunque la entrada de nuevos voceros prometía dinamizar el control político, la fuerte presencia del petrismo en la correlación de fuerzas anticipa que el cálculo burocrático y los pactos de mayorías mantendrán la misma lógica de contención y parálisis frente a las más de 200 causas pendientes contra el presidente saliente.

¿Hay solución?: queda una última frontera que, si bien ha funcionado en relación con faltas de los congresistas, no lo ha hecho frente a los representantes investigadores: el control de la Corte Suprema de Justicia. Si los miembros de la Comisión incurren de manera reiterada en omisión de denuncia, mora injustificada o prevaricato por omisión para encubrir al Ejecutivo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tiene la facultad y el deber para investigar penalmente a los parlamentarios. Podría ser la única solución contundente para romper el pacto de impunidad y devolverle la efectividad al juicio político en Colombia.

Paradoja política: un presidente ilegítimo por las irregularidades de financiación de su campaña hablando de desconocer la elección de su sucesor por supuestas irregularidades del censo electoral, ciego al voto fusil.

¿Qué clase de política es aquella que reclama derechos sumida en escándalos de corrupción y respalda a un presidente que llegó al poder violando la ley?

Cita de la semana: “Antes de levantarse del asiento no saben lo que van a decir; mientras discursean no saben lo que están diciendo; y cuando vuelven a su escaño no saben lo que han dicho”. Winston Churchill (Andrew Roberts. [2018]. Churchill, la biografía).

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