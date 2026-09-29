La guerra que no cabe en un mapa (III): la victoria que se hereda no se declara

En la madrugada del 25 de julio de 2026, el mar Caspio parecía conservar la quietud desde la que, durante siglos, había observado en la distancia las grandes convulsiones de Eurasia. Encerrado entre Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán, aquel mar interior quedaba a miles de kilómetros de las trincheras ucranianas y aún más lejos de los frentes de la guerra iraní. Esa madrugada, sin embargo, la geografía dejó de garantizar el aislamiento. Drones ucranianos penetraron hasta el corazón de aquel espacio y atacaron objetivos navales y logísticos que, según Kiev, sostenían el esfuerzo militar ruso y transportaban carga vinculada con Irán. Uno de los buques alcanzados era un mercante iraní. La explosión mató a un marinero e hirió a otros. Teherán convocó al encargado de negocios de Ucrania, denunció el ataque y advirtió que defendería sus intereses. No fue un golpe aislado. Según Armed Conflict Location & Event Data —ACLED—, organización internacional que registra y analiza hechos de violencia política y conflictos armados, ese mismo mes Ucrania había desarrollado una intensa campaña contra embarcaciones rusas o vinculadas con ese país en el mar Negro y el mar de Azov.

En los días siguientes, los cancilleres de ambos países intentaron contener por teléfono las consecuencias que habían tardado minutos en producirse. Kiev sostuvo que no pretendía atacar a civiles iraníes ni ampliar el conflicto. Teherán afirmó haber recibido garantías de que el impacto contra el mercante había sido involuntario. Pero el significado de lo ocurrido iba más allá del buque, de su tripulación y aun de la intención de quienes lanzaron los drones.

Durante años, el Caspio había sido una de las rutas de la cooperación militar entre Rusia e Irán. Por ella transitaron suministros vinculados a una tecnología iraní que Moscú adaptó, industrializó y empleó en masa contra Ucrania. Aquella madrugada, la guerra ucraniana recorrió la conexión en sentido contrario y alcanzó el mismo espacio que había ayudado a alimentarla. No nació una nueva guerra. Quedó al descubierto algo más inquietante: una ruta creada para sostener un conflicto podía convertirse en el camino para que sus consecuencias alcanzaran otro.

La protesta de Teherán evidenció hasta dónde había llegado la guerra; no mostró quién saldría fortalecido de ella. Por eso la pregunta habitual —¿quién va ganando en Ucrania o quién se impone en Irán?— dice menos de lo que parece: una potencia puede destruir instalaciones y unidades enemigas y, al hacerlo, desgastar las capacidades cuya reposición tomará años. Puede ganar una campaña y, por ese mismo desgaste, perder margen de maniobra ante la crisis siguiente. Entre grandes potencias, una victoria no se mide por el daño infligido, sino por quien conserva la capacidad de elegir la próxima batalla. Esa capacidad —no los combates ya librados— es lo que una guerra transmite a la siguiente.

Ahí comienza el problema de fondo: las guerras no solo dejan consecuencias, también las transmiten. Una tecnología concebida en un país puede perfeccionarse bajo fuego en otro, mientras una industria aprende a producirla porque la supervivencia la obliga. En ese proceso, un bastión que se creía inexpugnable puede perder para siempre su condición de santuario, una alianza descubrir el límite real de sus compromisos y una sociedad quedar marcada por pérdidas que condicionarán sus decisiones durante décadas. Incluso un tercer Estado, situado fuera del campo de batalla, puede aprender de todo ello sin pagar el mismo precio. Ese saldo transferible tiene un nombre: herencia estratégica. Comprende las capacidades preservadas o agotadas, los conocimientos adquiridos, las vulnerabilidades reveladas y las transformaciones sociales, económicas y políticas transferidas.

Esa herencia cambia cuando dos guerras de esta magnitud ocurren al mismo tiempo: sus efectos no solo se acumulan, también se potencian. No hace falta imaginar un plan que las coordine. Ucrania e Irán son conflictos distintos, con causas, actores y objetivos propios. Ucrania exige inventarios y atención occidental en Europa; el frente iraní consume interceptores y capital diplomático en el golfo.

Mientras Estados Unidos atiende ambos escenarios, quien observa puede comparar sus respuestas y aprender de una guerra a la luz de la otra. Es una forma de interés compuesto estratégico: cada conflicto modifica el valor de lo aprendido en el otro. Esa herencia llega a las sociedades que absorben las pérdidas, a las economías que financian el esfuerzo y a los arsenales cuya reposición no siempre sigue el ritmo del consumo.

Esa herencia comienza por las personas. Ninguna reflexión seria sobre la hegemonía puede tratar a los seres humanos como una nota al pie de los inventarios militares. A finales de 2025, la Agencia de la ONU para los Refugiados —ACNUR— registró 5,86 millones de refugiados ucranianos en el mundo y 3,7 millones de desplazados dentro del país. Detrás de esas cifras hay familias separadas y una generación cuya educación, salud y expectativas han quedado alteradas por la guerra.

En Irán, el costo humano tiene otra expresión: a comienzos de abril de 2026, la organización de derechos humanos HRANA había contabilizado 3.636 muertos entre civiles y militares, incluidos al menos 254 niños. Cada ciudad golpeada pierde edificios, pero también confianza y cohesión. El poder de un Estado no depende solo de cuántos misiles conserva, sino de cuánta población puede movilizar, cuánto capital humano logra preservar y cuánta legitimidad le queda para pedir nuevos sacrificios. La historia registra las guerras en mapas; las sociedades las cargan durante generaciones.

La factura económica prolonga el daño. Una evaluación conjunta del Gobierno ucraniano, el Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas estimó con corte a finales de 2025 en casi 588.000 millones de dólares las necesidades de recuperación y reconstrucción de Ucrania durante la próxima década.

Irán también sufre daños en su infraestructura y su aparato productivo, mientras la guerra altera rutas energéticas de alcance mundial. Estados Unidos, pese a su mayor capacidad económica, tampoco escapa al costo: según una estimación de su Comando Central CENTCOM, comunicada al Congreso, la guerra había costado 43.600 millones de dólares hasta el 3 de septiembre, incluidos 28.100 millones correspondientes a municiones. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó entre 2.000 y 3.000 millones adicionales por cada mes de combate, dependiendo de su intensidad. El dinero puede aparecer en semanas; las fábricas necesitan años para reponer lo consumido.

La guerra moderna puede concentrarse durante unos segundos en una decisión aparentemente sencilla: ¿qué disparar contra lo que viene, a qué costo y cuántas veces podrá repetirse? El 19 de marzo de 2026, una batería Patriot operada por militares griegos en Yanbú, Arabia Saudita, interceptó dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra refinerías petroleras —en la misma costa donde termina el oleoducto que permite exportar crudo saudí evitando el estrecho de Ormuz—.

El episodio, confirmado por el ministro de Defensa griego, fue un éxito. Pero especialistas ucranianos que apoyaron a fuerzas aliadas en el Golfo relataron después casos en los que se habían disparado entre cuatro y ocho interceptores Patriot contra un solo misil balístico iraní. La diferencia revela algo más importante que el precio de cada proyectil: una defensa puede ser tácticamente eficaz y, al mismo tiempo, estratégicamente costosa si consume capacidades críticas mucho más rápido de lo que pueden reponerse.

La experiencia inquietó a los oficiales ucranianos. Cuatro años de combate real contra drones y misiles rusos han acortado, como pocas veces, la distancia entre el frente, el ingeniero y la fábrica: una vulnerabilidad descubierta en combate puede convertirse en una modificación técnica y regresar al campo de batalla en ciclos cada vez más breves. Esa velocidad —descentralizar soluciones, aceptar el ensayo y error, convertir al propio combatiente en parte del proceso de innovación— es lo que explica que Ucrania use en promedio dos interceptores por cada misil balístico, una cuarta parte del gasto registrado en el Golfo, mientras Washington había ignorado en buena medida esa experiencia acumulada. Es la herencia estratégica operando al revés: la que no se cobra, se desperdicia.

Ahí reside la importancia de los arsenales. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS) estima que Estados Unidos ha consumido en la guerra con Irán cerca de la mitad de sus inventarios iniciales de algunas armas críticas, entre ellas los interceptores Patriot y THAAD, empleados para derribar misiles enemigos. También ha utilizado una proporción importante de sus misiles de ataque de largo alcance. Washington conserva armamento suficiente para la guerra actual; el problema es que necesitaría muchos de esos mismos sistemas ante una crisis de alta intensidad en el Pacífico occidental. Reponerlos puede tomar desde meses hasta varios años, según el arma. El propio inspector general del Pentágono, Platte Moring, lo reconoció en un informe de septiembre: la guerra dejó “faltantes estratégicos” en los inventarios. Por eso una potencia puede seguir siendo inmensamente poderosa y, al mismo tiempo, perder ventaja relativa: lo que gasta hoy puede faltarle cuando necesite disuadir mañana. La supremacía que no se regenera conserva su apariencia mucho después de haber comenzado a perder profundidad.

El circuito entre Irán y Rusia ilustra esa transformación. Irán aportó los diseños originales del Shahed-136, un dron explosivo de bajo costo capaz de volar cientos de kilómetros antes de estrellarse contra su objetivo; Rusia adaptó ese diseño a su propia industria, lo fabricó a escala muy superior bajo el nombre de Geran y lo convirtió en su arma de saturación preferida contra Ucrania.

Lo que empezó como una transferencia en una sola dirección —de Teherán a Moscú— se convirtió en un circuito que se retroalimenta. Solo en mayo de 2026, Rusia lanzó contra Ucrania 8.161 drones Geran en un solo mes; la inteligencia ucraniana estima que produce cerca de 3.000 en el mismo tiempo. Ninguna otra potencia ha fabricado, empleado o corregido drones de ataque a esa escala, y ese conocimiento no desaparecerá cuando callen las armas.

La pregunta relevante ya no es quién le entregó la tecnología a quién, sino quién la perfeccionó más rápido. Es el interés compuesto estratégico operando en su forma más pura: tres países, ninguno actuando en función de los otros dos, generando juntos un conocimiento que ninguno habría producido solo.

Irán revela otra dimensión. Según Brookings, uno de los centros de estudios más influyentes de Washington, la guerra puso fin a la presunción de que las fuerzas desplegadas en posiciones avanzadas podían operar desde santuarios seguros. Una fuerza adelantada proyecta poder porque está cerca del teatro, pero esa misma cercanía acorta la distancia que el adversario debe recorrer para golpearla. Ormuz es la prueba más clara de una guerra que no cabe en un mapa: antes del conflicto cruzaban el estrecho unos 21 millones de barriles diarios; en el segundo trimestre de 2026, según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, el flujo cayó a 4,9 millones, una caída de más del 75 % que se sintió en los precios y en la inflación de países que nunca vieron un solo misil.

Mientras unos combaten, consumen y aprenden, China observa. No lo hace como un espectador neutral ni como un vencedor predeterminado, sino como una potencia que puede estudiar dos laboratorios de guerra al mismo tiempo sin pagar directamente el mismo precio humano y material. Ucrania le permite medir cuánto tarda Occidente en movilizar producción, qué sistemas sobreviven bajo la guerra electrónica y qué capacidades se desgastan primero; Irán muestra cuánto cuesta proteger bases adelantadas, sostener defensas aéreas bajo ataques de saturación y mantener abiertas rutas energéticas esenciales. Pero observar no basta. El conocimiento solo adquiere valor estratégico cuando se convierte en doctrina, industria y capacidad disponible. La ventaja de quien mira desde fuera no está en evitar la guerra, sino en aprender de ella antes de tener que librarla.

Sería simplista, con todo, concluir que cada dificultad estadounidense es una ganancia china. Beijing compra alrededor del 90 % del petróleo que exporta Irán, y ya suministra el 90 % de las importaciones rusas de tecnología sancionada, cifras que revelan cercanía, no distancia, con ambos conflictos. Esa misma guerra que desgasta a Washington también golpea intereses propios de China: eleva la incertidumbre energética y expone una dependencia que Beijing no controla del todo. La relación, además, es asimétrica —Irán depende de China mucho más que China de Irán—, pero la cercanía comercial tiene un costo: cualquier sanción secundaria o interrupción del flujo actual golpearía directamente una cadena de suministro que hoy se da por garantizada. China concentra, en síntesis, sus propias exposiciones: rutas marítimas que no domina, energía que importa y un comercio exterior del que depende su estabilidad interna. Su fortaleza industrial reduce algunas dependencias; no la libera de la geografía.

De ahí se desprende la idea central de esta reflexión: las grandes potencias no solo compiten por acumular poder. También compiten por decidir quién se verá obligado a gastarlo primero. Estados Unidos sostiene compromisos simultáneos en Europa, Oriente Medio y Asia; China concentra su esfuerzo mucho más cerca de su periferia. Esa diferencia no le garantiza superioridad, pero obliga a una pregunta incómoda: ¿qué potencia llegará a una crisis asiática después de haber consumido más de sus capacidades prioritarias en teatros alejados del que realmente considera decisivo?

Ahí Taiwán deja de ser un símbolo y se convierte en cifras. Washington autorizó durante 2026 un paquete de armas a la isla cercano a 11.000 millones de dólares, mientras otro, de unos 14.000 millones, permanecía pendiente. Pero la cuestión rebasa esas ventas. Los misiles Patriot, THAAD, Tomahawk, JASSM y Standard Missile forman parte de las mismas familias de capacidades que Estados Unidos necesitaría para sostener una confrontación de alta intensidad en el Pacífico occidental y que hoy están siendo consumidas en otros teatros. Taiwán convierte así la herencia estratégica en una pregunta material: ¿con qué inventarios, qué industria y qué margen de maniobra llegaría Washington a la crisis que más desea evitar?

La visita de Xi Jinping a Washington, el 24 de septiembre, puso a prueba en tiempo real la pregunta anterior. El resultado más tangible fue modesto: una extensión de dos meses a la tregua arancelaria de Busan, hasta el 10 de enero de 2027, sin acuerdo de fondo sobre comercio, tecnología ni Irán. Sobre inteligencia artificial, Xi Jinping ofreció una declaración de intenciones —desarrollarla bajo “control humano”— sin compromiso vinculante. Taiwán, como era previsible, siguió siendo la línea que ninguno de los dos cedió. Pero la idea que más reveló las cartas de Beijing no fue sobre comercio ni armamento: Xi sugirió que ambas potencias pueden evitar la llamada Trampa de Tucídides —la teoría según la cual el ascenso de una potencia frente a otra establecida puede empujarlas hacia el conflicto— mediante una competencia que no derive en confrontación directa. China no niega la rivalidad: apuesta a ganarla sin combatir.

Precisamente ahí el tiempo adquiere valor estratégico. Cada mes sin una confrontación directa permite a Estados Unidos reponer inventarios, ampliar su capacidad industrial y corregir las vulnerabilidades expuestas en Ucrania e Irán; a China le permite continuar su modernización militar, reducir dependencias externas y fortalecer la resiliencia de su economía.

Esa misma lógica se repite, con otros instrumentos, en el terreno tecnológico: Washington intenta limitar el acceso chino a semiconductores avanzados y tecnologías de inteligencia artificial con aplicaciones militares, mientras Beijing profundiza su estrategia de doble circulación —reforzar el mercado interno sin cerrarse al comercio exterior— y se apoya en su posición dominante en el procesamiento mundial de tierras raras. En ese doble cuello de botella tecnológico, Washington puede restringir chips; Beijing puede restringir materiales. Bajo esa lógica, una tregua comercial puede parecer distante de un interceptor Patriot o de una disputa por minerales críticos, pero pertenece a la misma ecuación: preservar opciones mientras el adversario decide cuánto poder consumir, cuánto regenerar y cuánto reservar para la crisis que todavía no ha llegado.

La respuesta, por supuesto, no está escrita todavía, pero tampoco es un acto de fe: se podrá comprobar con hechos concretos en los próximos años. Habrá que observar, por ejemplo, qué tan rápido Estados Unidos repone sus interceptores, qué acuerdos de bases logra consolidar en Asia y si la dependencia china de Ormuz y Malaca aumenta o se reduce. Si Washington recompone con rapidez lo consumido, la hipótesis de una ventaja china por desgaste perderá fuerza. Si Beijing convierte las lecciones de Ucrania e Irán en preparación mientras Estados Unidos continúa repartiendo recursos entre múltiples crisis, el balance podría desplazarse antes de cualquier confrontación abierta en Asia. La herencia estratégica modifica probabilidades; no determina destinos.

Por eso el ataque del 25 de julio en el Caspio merece recordarse más allá del daño que causó en unos minutos. Hizo visible una conexión que hasta entonces parecía abstracta. Dentro de treinta años quizá nadie recuerde el nombre de aquel buque mercante. Pero si el equilibrio mundial termina desplazándose hacia el Indo-Pacífico, aquella escena habrá anticipado algo mucho más profundo: la herencia estratégica no decide quién ganará la próxima guerra; decide desde dónde comenzará a librarla.

La victoria pertenece al titular. La herencia estratégica pertenece a la historia.