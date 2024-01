La Hipocresía de Davos

La semana pasada se celebró el Foro Económico Mundial en Davos, un espacio donde diversos líderes a nivel mundial se reunieron para discutir los elementos más importantes para la economía, al igual que otras materias que afectan a la humanidad. Lamentablemente, los integrantes de este evento, resaltaron un comportamiento hipócrita entre sus discursos y acciones, en especial cuando se trata de los lujos que se dieron para asistir a este foro, dejando de lado la lucha ambientalista y la reducción de la pobreza a solo palabras. Sin embargo, en esta ocasión pudimos conocer a un panelista que no cayó en esta dualidad, me refiero al presidente argentino, quien, mediante el uso de un discurso coherente ligado a su comportamiento austero, se enfrentó a las elites globales sin titubeos, ganándose el cariño del mundo entero. En ese sentido, en el siguiente texto, haré un análisis sobre la hipocresía de los participantes del evento, tomando como ejemplo principal al presidente colombiano y comparándolo con la congruencia del presidente argentino Javier Milei.

A pesar de que en el foro se realizaron una serie de compromisos con varias empresas a nivel mundial para la protección del medio ambiente, se presentó un sinsabor respecto a los lujos que muchos de los panelistas se dieron para asistir al evento. Me refiero a los jets privados que adornaron el aeropuerto cercano a la ciudad. En esta ocasión, aterrizaron alrededor 1500 aviones, de los cuales la mayoría habían recorrido cortas distancias, no obstante, su derroche no se quedó en las aeronaves, según el medio de comunicación Rebel News, varios participantes tomaron un helicóptero del aeropuerto a sus lujosos hoteles, incrementando, su ya exorbitante huella de carbono. De la misma manera, un informe de Greenpeace explica que tras un estudio cuantitativo del daño ambiental que produjeron los vehículos en el foro pasado, se estimó que estas aeronaves producen alrededor de la misma cantidad de C02 que 350,000 carros. Es paradójico, cómo las personas que nos hablan sobre reducir nuestra huella de carbono, son los mismos que utilizan vehículos que destruyen el medio ambiente. Solo uno de los oradores principales fue coherente con su discurso e ideales, sin incurrir en estas prácticas desagradables.

Javier Milei, llega a Suiza en un avión comercial, una práctica de austeridad que representa un gesto de respeto y preocupación por el erario público de su país. Dicha postura, resulta ser coherente con su política de “no hay plata”, ya que, él desea ahorrar todo gasto innecesario para que así la economía argentina se recupere de su crisis actual. En su discurso, el presidente realiza una explicación con una ideología bastante marcada por el libertarismo y la escuela austriaca. Un discurso que enmarca la importancia y efectividad del capitalismo en la historia del mundo, en el que utiliza elementos cuantitativos. A su vez, enfrenta con vehemencia a las organizaciones internacionales, acusándolos de estatistas y colectivistas, haciendo énfasis que esta política está destinada al fracaso.

Ahora bien, una de las figuras más controversiales del foro que resulta ser la antítesis de Milei y un aspirante a esta élite mundial, es Gustavo Petro. Siguiendo los pasos de los últimos monarcas franceses, el mandatario decide derrochar 4,500 millones de pesos en una casa en Davos, presuntamente incurriendo en un caso de malversación de fondos. Esto se debe a la problemática que se presenta con los precios de la propiedad, los cuales pueden estar presuntamente inflados, ya que el alquiler de una casa con esas características no cuesta más de 100 millones de pesos. Asimismo, la renta de un jeep de 141 millones de pesos y un contrato a un traductor de 50 millones de pesos, no se quedan atrás.

No obstante, este no ha sido el único episodio de derroche del gobierno, recordemos que la primera Dama, posee una comitiva que le cuesta al pueblo colombiano más de 1000 millones. Durante el foro, el presidente Petro planteó su discurso en relación a la desigualdad social, territorial y a la violencia que se vive en Colombia, en ese sentido mencionó que busca transformar las economías ilícitas en lícitas, referente a las drogas. Asimismo, se refirió a los problemas que vive la repartición de la tierra en Colombia y cómo la oligarquía colombiana llevó al país a la desigualdad. En ese sentido el presidente una vez más sigue con su discurso de odio de clases, lo cual va en contra de sus decisiones respecto al erario público, resultando en una hipocresía sin precedentes.

En conclusión, es paradójico que los personajes que buscan reducir el efecto invernadero y las desigualdades sociales, son los primeros en viajar en los vehículos más contaminantes y desiguales del mundo. Por su parte el presidente colombiano quien, irónicamente actúa como esta élite, realiza un discurso sobre la lucha de clases, irónicamente, Milei siendo fiel a su ideología que busca la reducción del estado, actuó y habló, siendo congruente con sus ideales. De esta forma, hagamos la siguiente reflexión, como humanidad, tenemos el deber de aportar nuestro granito de arena para reducir el cambio climático, para que así nuestros cerros no se incendien y nuestros polos no se derritan, al igual que nuestro aporte a la reducción de la pobreza. Sin embargo, para lograr esta metamorfosis, todos nosotros tenemos que contribuir, porque el verdadero cambio se hace con hechos y no con discursos.

Referencias:

Rebel News (2024) “Hypocrisy: Influential global leaders flock to WEF by private jet”

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=L5XNdh-j5H0

Greenpeace (2023) “Greenpeace denuncia que los jets privados al foro de Davos generaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana” Recuperado de

https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/greenpeace-denuncia-que-los-jets-privados-al-foro-de-davos-generaron-el-mismo-co2-que-350-000-coches-en-una-semana/

SEMANA (2024) “Arriendos en Suiza no son tan caros como el Gobierno los pinta: ninguno supera los $100 millones al mes” Recuperado de

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/arriendos-en-suiza-no-son-tan-caros-como-el-gobierno-los-pinta-ninguno-supera-los-100-millones-al-mes/202450/

EL ESPECTADOR (2024) " Petro ya llegó a Davos (Suiza) para participar del Foro Económico Mundial” Recuperado de

https://www.elespectador.com/politica/gustavo-petro-ya-llego-a-davos-suiza-para-participar-del-foro-economico-mundial-noticias-hoy/

El colombiano (2024) “Alquiler del Jeep por $144 millones y traductor por $50 millones: revelan detalles del contrato de la Casa Colombia en Davos” Recuperado de

https://www.elcolombiano.com/colombia/alquiler-del-jeep-por-144-millones-y-traductor-por-50-millones-revelan-detalles-del-contrato-de-la-casa-colombia-en-davos-CA23547104

LA NACIÓN (2024) “La conferencia completa de Javier Milei En Davos” Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=px7t9TSDLIo

CNN (2024) “Los discursos de Gustavo Petro en el Foro de Davos 2024″ Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=OtVTcdoqJHY

El Colombiano (2024) “Críticas contra exótica comitiva de primera dama: reclaman “derroche”, “influencias indebidas” y “favorecimiento descarado” Recuperado de

https://www.elcolombiano.com/colombia/exotica-comitiva-de-primera-dama-ha-costado-mas-de-1000-millones-FM23495066