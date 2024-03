La implacable ofensiva contra Vicky Dávila

Ahora bien, el tema central en esta discusión no es si Vicky Dávila va o no a lanzarse a la presidencia. De hecho, ya ha habido presidentes con título de periodistas, como Juan Manuel Santos o Andrés Pastrana. Cualquier ciudadano podría lanzarse a la presidencia y, si en aras de la defensa democracia, se ve pertinente ¿cuál sería el problema? No obstante, el tema central es la campaña de desprestigio contra Vicky, para la que María Jimena Duzán se ha prestado.

Claudia López debería escoger mejor a sus “locutores” o “voceros” de campaña. María Jimena Duzán no está apta para hablar de neutralidad cuando hizo parte de las negociaciones de paz con el ELN aun estando en Cambio. Si va a representar al Gobierno, que no está mal y está en su derecho, posponga sus labores periodísticas y no juegue a dos bandas. Definitivamente, no parece tener la credibilidad necesaria, menos cuando señala a Vicky de querer hacer política cuando la que ha sido incluso funcionaria ha sido María Jimena. Andrés Pastrana la nombró cónsul en Barcelona, vaya uno a saber si la animadversión contra el expresidente Uribe empezó por no mantenerla en el consulado.