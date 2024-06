La izquierda mexicana reelegida

Primero, hay que recalcar que el enfoque y los resultados de AMLO con respecto a la economía mexicana difieren completamente de los de Petro en la colombiana. El gasto público de los manitos corresponde a menos del 25 % del PIB, mientras en Colombia se acerca peligrosamente al 33 %. El ingreso per cápita en ese país es el doble del de los colombianos y el desempleo en México bordea el 3 % mientras en Colombia es de más del 10 %. En México, AMLO no destruyó el sistema de salud y la inversión desde 2022 creció más del 30 % mientas en Colombia, bajo el gobierno Petro, ha caído más del 15 %. A AMLO y a México los inversionistas le creen, a Petro no.

Por último, el gobierno colombiano ante sus múltiples escándalos adolece de un mecanismo sano para limpiar sus filas. Petro ha premiado en vez de castigar a los funcionarios que se han visto inmiscuidos en corrupción u otras conductas ilegales, a la vez que no reconoce su responsabilidad en los nombramientos de su Gobierno: como en el caso de Ernesto Samper, todo es a sus espaldas. A Laura Sarabia, responsable del escándalo de su niñera Marelbys, la ha premiado con múltiples posiciones de alta responsabilidad; a Armando Benedetti lo envió de embajador de la FAO en Italia, donde no puede ser perseguido por la consecución ilegal de fondos para la campaña del Pacto Histórico por su nacionalidad italiana; y Juan Carlos Montes, protagonista del episodio en el que Petro recibe dinero en efectivo en bolsas, se encuentra refugiado en Suiza.

Esta columna no pretende dirimir si la izquierda mexicana es buena o mala o si es mejor que la derecha de su país. Simplemente, pretende dar a entender que la ideología no lo es todo y los resultados son lo que más importa. En ese sentido, la izquierda mexicana que subió al poder con Sheinbaum es una izquierda diferente a la colombiana. A diferencia de la primera, el gobierno Petro está acabando con el bienestar de su gente con reformas inconvenientes, aprobadas ilegalmente con presuntas mordidas a miembros del congreso, gastando el presupuesto que no tiene y ahogando la economía para poder entregar subsidios que le permitan ganar votos. Los indicadores macro reflejan que la izquierda mexicana, con su ideología, sigue creando valor para sus compatriotas y no destruyendo sus instituciones y sumiéndolos en la pobreza. Gran diferencia.