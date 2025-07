Las 453 páginas de la infamia

El enmarañado párrafo, que no es sino una reiteración de peregrinas justificaciones, refleja el pavor de los viejos comandantes a quedar bajo el escrutinio de los tribunales internacionales. A pesar de que la JEP no numeró el reclutamiento de niños como el caso 01 y lo dejó en el 07, para la justicia planetaria no hay peor crimen que abusar de la inmadurez de los pequeños para sumarlos a una guerra. Encima los sometieron a torturas que tampoco reconocen como una práctica habitual, sino que descargan la responsabilidad en los mandos medios que, alegan, se desviaron del recto camino. Como si el todopoderoso Secretariado no hubiese podido acabar con unas prácticas mil veces denunciadas en su más de medio siglo de actividad criminal.