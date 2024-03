Las empresas también deben marchar

El presidente, en su soledad de X, seguramente está pensando cómo recuperar ese activo tan importante sin el cual no podrá sacar adelante sus reformas, y principalmente su eventual reelección. El sector privado podría ser una ficha muy relevante en ese ajedrez porque Petro necesita engordar un enemigo para vigorizar la protesta ciudadana.

El asunto no es del todo nuevo porque Petro en campaña mostró su apetito por las empresas como carnada para atraer a la ciudadanía inconforme. Recordemos que invitó a no tomar bebidas gaseosas importadas y a no comprar cosas en las cadenas de tiendas de superficie, hoy perseguidas -por cierto- por la DIAN. Ya como presidente, invitó, por ejemplo, a marchar contra el Grupo Aval.