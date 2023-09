Las trampas del neo comunismo

La marea roja del fallido comunismo transformada en socialismo del siglo XXI o Castro Chavismo está buscando por todos los medios reinar en una América Latina que se ha visto afectada no solo por la corrupción generalizada, por la pandemia de efectos mundiales, sino también por los impactos impredecibles de la globalización y sus consecuencias frente a la economía mundial, donde estamos a punto de sufrir una recesión, especialmente por efecto de desastrosas medidas macroeconómicas del actual gobierno.

La tendencia política de moda en gran parte del continente parece ser el mal llamado progresismo, corriente que desde su denominación engaña tratando de mostrar una cara de avanzada, de preocupación por la solución de problemas sociales, de desarrollo integral y por consiguiente de prosperidad, cuando realmente es lo contrario, pues no buscan fortalecer la democracia y afianzar las libertades, sino que persiguen detentar en forma indefinida el poder, donde solo disfrutan de grandes privilegios los integrantes de la cúpula, mientras que el proletariado es dominado por la fuerza de las milicias dentro de un régimen absolutista.

Las medidas populistas de esta tendencia ideológica forman parte de un libreto perfectamente diseñado, tratando por medio del engaño aumentar la adhesión de incautos y causando un impacto negativo en la imagen del país; propuestas como la de subsidiar el transporte público con la factura de la luz, o la de otorgar una licencia laboral remunerada cuando las mujeres estén menstruando, o la de pagar a 100.000 delincuentes para que dejen de delinquir, son algunas de las trampas cazabobos que en período preelectoral buscan alcanzar un abultado número de potenciales votos.

Lo que se recomienda analizar cuidadosamente es que estas propuestas maquiavélicas son un arma de doble filo, que por ejemplo en el caso de las mujeres les va a disminuir la posibilidad de contratación porque tendrán menos días de trabajo frente a sus pares hombres, lo cual no es rentable para muchas empresas; en el caso del transporte público gratis, que no funciona en todo el territorio nacional, además de que actualmente los estratos 4, 5 y 6 le están subsidiando el consumo de luz, agua y gas domiciliario a los estratos más bajos, ahora quienes no emplean el transporte público van a pagar más por el servicio de luz y los que tienen derecho al subsidio de transporte no lo van a reintegrar.

El subsidio Jóvenes en Acción que cubre a cerca de 125.000 personas también es un gancho para asegurar los votos de la izquierda y no se diga nada frente a los delincuentes que recibirán del estado una mensualidad, mientras que los hombres y mujeres honestos y trabajadores tienen que seguir rebuscando empleo formal e informal para llevar la comida a sus casas. No se incrementa el costo del ACPM para no enfrentarse a los miles de transportadores, pero sí se va a subsidiar la gasolina a cerca de 230.000 taxistas para asegurar el voto a favor de los zurdos.

Pero lo más infame es que desde la cabeza del poder ejecutivo se esté tratando de generar una rebelión, enfrentando al campesinado con el resto de la sociedad, buscando que se apruebe a las malas la reforma agraria que propone el gobierno, únicamente para satisfacer el ego y los caprichos de un personaje que aunque logró la amnistía o el indulto por el porte ilegal de armas, parece que no se hubiera reintegrado a la sociedad, que se ha hecho la de los ojos esquivos ante muchos posibles delitos ¿Qué ha pasado con las investigaciones?¿Se han perdido los expedientes?

Los que pagan los impuestos le están pagando los votos a la izquierda, pues, la estrategia neo comunista implica tratar de hipnotizar a sus presas con el ofrecimiento de atractivos subsidios que lo único que logran es generar holgazanes, flojos, gente improductiva que se acostumbra a vivir del estado, pues aseguran que es éste el que les tiene que proporcionar todo sin que haya que trabajar, como reza la doctrina comunista más pura.

Los subsidios injustificados son causa de la miseria y parece que los ejemplos de pobreza, hambre, subdesarrollo y resentimientos que se han anidado en países muy dignos como Cuba, Venezuela y otros estados que hoy están bajo el yugo de la anarquía y de las dictaduras comunistas, no penetran la piel de muchos colombianos. Por favor, no se dejen engañar por el discurso populista de quienes manipulan las masas humanas.

Despierta Colombia, el futuro de tus hijos y de tus nietos está en tus manos. Las urnas, mientras no sean manipuladas, le darán la fortaleza a la democracia y mantendrán las libertades para hacer más grande cada día a nuestro país.