Los Danieles: acusaciones fantasmas

Caddie. Llevo mucho tiempo repitiendo que en Los Danieles se hacen acusaciones no probadas. No lo reconocen. Tampoco muestran las pruebas. Por eso recurren a ataques personales. Pretenden tender una cortina de humo. Cuando existen documentos irrefutables sobre un hecho, se presentan esos documentos y punto. Pero en Los Danieles no tienen pruebas irrefutables. Afirmaron que Palacino con dineros de Saludcoop “compró propiedades en Colombia y en el exterior” (15/1/23), pero no señalaron la dirección de los inmuebles, la matrícula inmobiliaria o el número de las escrituras. Eso no es periodismo. El periodismo investigativo consiste en presentar pruebas contundentes. No me afecta que me llamen caddie. Al contrario, lo agradezco, porque quien recurre a esos términos se delata. No puede rebatir con argumentos serios.