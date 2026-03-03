Mis candidatos para Senado y Cámara

Este 8 de marzo tendrá lugar en nuestro país uno de los procesos electorales más importantes de los últimos tiempos. Votaremos por los candidatos para Senado y Cámara, así como por las consultas interpartidistas.

A los votantes les pido coherencia. Si quieren un cambio real en nuestro país, apuesten por personas decentes, que respeten la democracia y que no tengan microempresas electorales. Personas correctas que sientan un verdadero amor por la patria y que ustedes tengan la certeza de que sus promesas de campaña se convertirán en proyectos y leyes de la República. En realidades que mejorarán la calidad de vida de millones de colombianos.

Hay nombres que me gustan mucho, y con los que me sentiría dignamente representada. Rafael Nieto es uno de ellos. Una persona digna, proba, estudiosa. Él es el número 2 de la lista del Centro Democrático. Recomiendo votar por él.

Óscar Ortiz es otro candidato al Senado, fantástico. Persona buena que conozco desde hace años. Defensor de la Constitución como el que más. Óscar lidera la lista del Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt. Todos mis elogios para él.

Daniel Briceño es un joven político bogotano. Una persona que ha trabajado muy duro por el bienestar de la ciudad y del país. Su forma de hacer política ha sido novedosa y refrescante para una centroderecha que en ocasiones se ve anquilosada en discursos aburridos y que poco entusiasman. Recomiendo votar por Daniel, quien es un hombre leal a las causas buenas de Colombia. Dani es la cabeza de lista del Centro Democrático en Bogotá.

Santiago Castro está de candidato a la Cámara en el Valle del Cauca. La trayectoria pública y privada de Santiago es intachable. Además de ser una persona impecable, estoy segura de que hará gestión como pocos congresistas por el Valle del Cauca. Para los que viven en el Valle, les recomiendo votar por Santiago; él es el 101 a la Cámara en el Valle.

Dos nombres que tengo en el corazón, y por quienes también recomiendo votar: Luis Jaime Salgar Vegalara y Andrés Castro Forero, ambos están en el Partido Oxígeno. Han dado a lo largo de la campaña electoral un debate con altura, que corresponde a su altura intelectual. Han aportado bastante al debate electoral siendo fieles a sus valores y principios democráticos.

Se me queda mucha gente buena por fuera, varios amigos. Por ahora recomiendo estos nombres, pues con todos ellos he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos comunes por una mejor Colombia.

Personas como Rafael Nieto, Óscar Ortiz, Luis Jaime Salgar, Andrés Castro, Santiago Castro y Daniel Briceño harán debates serios, rigurosos, de los cuales los colombianos nos sentiremos orgullosos.

Espero que el próximo 8 de marzo votemos por alguno de estos nombres, que estoy segura robustecen la democracia. Los he visto a todos trabajar, duramente, por el bienestar de Colombia y de todos los que habitamos en ella.

Colombia queda en buenas manos, votando por ellos. Hacen parte, en mi ideario, de la selección Colombia ideal para que nuestro país gane por goleada.