¡Morir de pie!

Pero no va a ser suficiente. Cuando la Corte Suprema le elija fiscal, y las tres son de bolsillo, no se equivoquen, el juego cambia totalmente y la intimidación que la Corte sintió con ese pequeño motín que le crearon y con la presión a la que la vienen sometiendo de otras maneras va a ser un juego de niños.

Lo segundo, esto debe ser ciudadano, no partidista. Esa tarima debería tener un maestro pensionado, un doctor, un paciente y no unos políticos que, la verdad, no suman. Y acá no podemos ser los mismos con las mismas. Hay que sumar el centro y la izquierda democrática, que va a sufrir tanto como el resto de ciudadanos.