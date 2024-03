No existe el fracaso

Nada sería fracaso si pensamos en que la vida fluye como debe fluir y, por tanto, lo que ocurre son situaciones no problemas ni frustraciones.

Mi amiga Catalina se quedó un buen día sin trabajo. Miembro de la Junta Directiva de su Empresa con resultados comprobados de entregables técnicos y un profesionalismo increíble, simplemente un miércoles, se quedó sin trabajo. La experiencia fue nueva para ella, se sentía mal porque además las razones por las cuales salió de esta tempestuosa manera solo eran parte de una estrategia personal de alguien que no la quería.

Por meses Cata no entendía por qué varios le insistían que su situación debía ser un golpe al ego muy fuerte. Ella no sentía el ego golpeado porque, si bien entendía sus limitaciones como ser humano, también fue real su compromiso con su trabajo y la empresa que de repente la despedía.

Catalina no entendía por qué había gente tan mala que podía querer hacer daño. Pero un día comprendió algo y fue que esto tenía que pasarle para hacerla despertar, para mostrarle una misión diferente que no iba a lograr solo encerrada en una oficina. Entendió que estos seres existen en todas las empresas y pueden ser grandes maestros espirituales.

Cata nunca lo vio como un fracaso, sino como una oportunidad. Había aguantado en un ambiente que no era el suyo porque debía hacerlo, pero su vida ahora tenía otro sentido. Tuvo que ajustarse en algunas cosas, menos viajes, menos lujos, más jeans, más tiempo para ella, menos estabilidad en un sueldo mensual, pero la felicidad absoluta de hacer algo que tiene más propósito.

Ella no solo perdonó, sino que entendió que eso no fue un fracaso. Había que agradecer al Universo por una posibilidad de vida que la dejara encontrarse con su esencia que de alguna forma alcanzó a entregar en una Empresa que no era la correcta.