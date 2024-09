No más vendedores de falsas esperanzas

Colombianos, hoy sin duda alguna, se despertó el deseo nacional de no copiarle más a esos vendedores de falsas esperanzas. La cruzada ya está marcada por el mismo sentimiento nacional, que a todos nos embarga.

Debilitaron la moral de la fuerza pública, al tiempo que mermaron todas sus capacidades, empoderaron a los grupos armados al margen de la ley, permitiendo que se reorganizaran y fortalecieran, generaron incentivos perversos para los criminales, al tiempo que desincentivan a la juventud trabajadora, nos ahogan con impuestos de tal nivel que se vuelven confiscatorios, castigan al empleador privado como si fuera el enemigo, al tiempo que crecen de forma desmedida el tamaño del aparato estatal, ahuyentan la inversión… ¿Realmente creen que el crecimiento del Estado va a generar riqueza o bienestar para los colombianos?, ¿quién va a pagar ese crecimiento?, las políticas del Gobierno nos tienen en crisis, en la costa se están quedando sin luz, sin gasolina, sin diésel, sin gas, hasta sin agua nos estamos quedando... ¡Ah!, pero no se vayan a infartar con todo lo que está pasando, porque tampoco hay sistema de salud para atenderlos, ese también lo acabaron.

Hoy, los colombianos quieren ver y escuchar personas con el entendimiento claro del país, conocedores de sus problemáticas, que tengan capacidad de resolver y gestionar con la premisa del bien común y con el sentimiento de servirle a Colombia y no con ese pensamiento ambicioso, escondido y perverso, que los caracteriza después de estar en estas altas dignidades, donde ya instalados tanto en el Palacio de Nariño como en el Congreso de la República y se olvidan del pueblo y solo se sirven del cargo y dignidad para hacer de las suyas.

El país necesita del concurso de todos nosotros sin ningún tipo de ambiciones. Para ello, debemos estudiar todas las propuestas y elegir a aquel candidato que nos presente un plan de gobierno serio, creíble, viable, conducente, aterrizado, y que solo nos genere progreso y desarrollo. Menos palabrería y más gestión por parte de quienes están aspirando a la presidencia, pues no nos podemos dejar engañar nunca más. El pueblo tiene que entender que la solución está en sus manos y depende de sus buenas decisiones.

Aquí les demostraremos, que hemos sabido aprender del vecino y de las experiencias ajenas y porque no decir, de las propias experiencias en este desgobierno que ha estado acompañado de improvisaciones, amañamientos, intrigas, burlas, escándalos, vergüenzas de todo tipo.

A mí no me gusta poner el retrovisor, pero no puedo dejar de recordar cuan diferente era el expresidente Iván Duque Márquez: enfrentó manifestaciones violentas, bloqueos, una oposición que llegó a oponerse hasta la adquisición de las vacunas para el Covid, que jugó con el hambre y las necesidades de los más vulnerables en plena pandemia, que fue víctima de intentos de homicidio, denuncias ante todos los organismos de control y a pesar de todo, jamás lo escuchamos hablar de golpes de Estado en su contra. Ante todos y cada uno de los problemas que enfrentaba, su única consigna era trabajar por el bien del país, respetar las decisiones de la justicia y acatarlas sin demoras ni distracciones, se refería siempre a los colombianos con respeto, con altura, con transparencia.