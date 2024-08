No se enferme en Cali

Médico N.° 1: “Soy cirujano con 26 años de experiencia profesional. Este año no me han pagado una sola vez las facturas que presento a la clínica. Por esa razón, el mes pasado tuve que pedir un préstamo en el banco para pagarle 44.190.000 pesos a la Dian. Esos impuestos son del bimestre enero-febrero. Los médicos que pertenecemos al régimen simplificado pagamos 14,5 por ciento sobre las facturas que presentamos. En el otro régimen, que consiste en pagar el impuesto de renta el año próximo, pagaríamos 40 por ciento sobre ingresos. Me conviene el 14,5, pero nunca había pasado que la clínica no me cumpliera. La Dian cobra aunque a uno no le paguen la cuenta presentada. Hablé con mi asesor tributario para que me retire del régimen simplificado y me dijo que no se puede, que tengo que esperar hasta fin de año. El caso mío no es único. Un compañero médico mandó este mensaje en un grupo de WhatsApp: ‘Nuestras vivencias son realmente angustiantes, hay retrasos de pagos a la Dian, retrasos en matrículas, cuentas de servicios públicos sin pago. Por favor, muy importante entre todos lograr soluciones’”.

Médico N.° 2: “Soy cirujano y llevo 17 años como médico. La incertidumbre no permite hacer la vida. Este año, las clínicas solo me han pagado hasta enero. Yo hice mi trabajo y no me pagan ni a 30 días, ni a 60, ni a 150 días. Hace diez meses la práctica se ha vuelto imposible. Es vivir con todo en contra. Lo que siento es asfixia. No me pagan, y como tengo una S. A. S. por medio de la cual cobro mis servicios a principio del año, la Dian me cobró una tributación retroactiva, aparte de la tributación bimensual. Todo lo que pasa está en contra de lo que estoy haciendo. Tengo que hacer el bien, pero lo que recibo es menor. No recibo ingresos y tengo que pagar intereses de mora. ¿Vendemos un carro? ¿Quién nos presta para pagar un impuesto? Hay una sensación de rabia. Cuánto me costó a mí llegar a la capacidad médica que tengo. Fue sacrificando tiempo con mi esposa y mis hijos. Hay cuentas que las clínicas no las pagan ni a 150 días (cinco meses), sino a recaudo, cuando a ellos les paguen. Una clínica me propone que lo que me deben de febrero me lo van a pagar en 12 cuotas. La demora se debe a que las clínicas no tienen cómo pagar. Lo que sí tengo claro es que este año no fluye el dinero. La plata no llega. En cirugía se asume un riesgo, una responsabilidad penal, no vale la pena que asuma los riesgos si me van a pagar dos pesos a los 180 días. No tenemos un solo colchón financiero. Hace tres meses, un colega dijo que no se aguantaba más y decidió irse para Madrid con la familia. Desbarató la vida aquí y se fue. En España hay cazadores de talentos que están contratando médicos en Colombia. Hay mano de obra muy calificada en Colombia. Como la plata no llega, esto afecta también a los pacientes. Este año he visto gente que llega más complicada, más enferma, porque no la atendieron a tiempo. Hay personas con enfermedades crónicas que llegan más descompensadas”.